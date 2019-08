A Ferrari szerint az F1-es naptár bővítése már kockázatos

A Forma-1 már jövőre 22 futamból állhat a hírek szerint, a csapatok rábólintottak ugyanis a naptár további bővítésére, de a Liberty már jelezte, hogy a következő években akár újabb helyszínek csatlakozhatnak. A Ferrari csapatfőnöke általánosságban nincs a bővítés ellen, de Mattia Binotto figyelmeztet rá, hogy a versenyhétvégék gyarapodása már más erőforrásbeli elvárásokat támaszt a csapatok elé.

"Először meg kell bizonyosodjunk arról, hogy financiális szempontból a jó döntést hozzuk. Az általános pénzügyi egyensúly szempontjából előnyösnek kell lennie. És ha pozitív a mérleg, akkor újra kell szervezzük magunkat. Nem tudunk 24 versenyből álló szezon hasonló felállással bevállalni" - mondta a Motorsport.com érdeklődésére Binotto. "Ez azt jelenti, hogy több emberre lesz szükségünk, hogy cserélgethessük őket, a szerelőktől a mérnökökig, de még a kulcspozíciókban is, mert talán ma már a szerelőket rotálni tudjuk, de a főnököket még nem."

"Úgy gondolom, hogy ennek nagy hatása lehet, csapatként szeretnénk tudni, hogy meg tudjuk-e tartani az embereinket a jövőben, hogy ilyen távolságok megtételére alkalmasak legyünk. Nagy lesz a csapat létszáma, és logisztikai szempontból is nagy feladatot jelent majd. Nem könnyű, és kevés az időnk a szervezésre, mivel a létszám növelése nem olyan egyszerű, és szintén a költségvetés függvénye" - tette hozzá Binotto.

"Szóval kockázat is van. Mert megtörténhet, hogy nem tudsz megfelelő számú személyzetet foglalkoztatni a költségvetési sapka miatt. Nem egyszerű" - véli a Ferrari első embere, aki a 175 millió dolláros költséghatárra utalt, ami 2021-től határozza meg a csapatok lehetőségeit. Binotto szerint ez a kiscsapatoknak még mindig nagyon magas határ, míg a nagycsapatok vélhetően a követező másfél évben maximálisan túlköltekeznek majd, hogy előnyt szerezzenek az új szabályok bevezetésekor.

A naptár bővítése egyben a tesztidőszak rövidülését jelentheti, várhatóan már jövőre is napokkal lesz rövidebb a barcelonai felkészülés. Ez azonban nem aggasztja annyira Binottót. "Korábban az új autó tesztelése januárban volt, és még volt pár hónap a szezon megkezdése előtt, Most két hét van Ausztráliáig, ha valami gond merül fel, nem lehet kijavítani az első futamig. Ma a téli teszteken látod összerakva az autót először, és a kezdésig már nincs idő, hogy a nagy problémákkal foglalkozz. Ez az oka annak, hogy mindenki igyekszik fejleszteni a belső berendezéseket, szimulátorokat, miegyebet, hogy pályán töltött idő nélkül is fejlesszük az autót, még mielőtt elkezdődik a szezon."

