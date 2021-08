A Ferrari szerint a hibázó riválisoknak kellene állni a baleset kárait

A vörösök csapatvezetője, Mattia Binotto egy radikálisabb ötlettel állt elő, miután a Red Bull is aggodalmát fejezte ki, hogy talán újra kéne gondolni az F1-es költséglimitet, miután az utóbbi két versenyen komoly számlákat halmoztak fel önhibájukon kívül.

Mivel Charles Leclerc-t Lance Stroll vette ki a futamból az első kanyarnál, ezért Binotto úgy fogalmazott, hogy a szituációt meg kéne vizsgálni. Ő nem gondolja úgy, hogy extra összegeket kéne engedélyezni a limiten felül, inkább az lenne a helyes, ha a bűnösnek talált pilóta csapata állná a szenvedő fél javításait.

Még több F1 hír: Leclerc: egyszerűen sz*r így befejezni a futamot

„Szerintem lenne értelme megvitatni ezt a közeli jövőben a többi csapatfőnökkel, az FIA-val és az F1-gyel. Ha nem te voltál a hibás, akkor egy ilyen kár a költségvetésre is nagy hatással van, főleg a plafon bevezetése óta.”

„Legyen valamilyen mentesség? Nem hiszem, hogy ez a megoldás. Azt ugyanis talán nehéz lenne felügyelni. Szerintem azt lehetne fontolóra venni, hogy ha egy pilóta hibás, akkor az ő csapatának kéne fizetnie a többiek autóját ért sérülésekért és javításokért. Így a versenyzők is felelősségteljesebbek lennének.”

Binotto javaslata azok után érkezik, hogy a Red Bull komolyan vakarhatja a fejét, mivel zsinórban a második futamon szaladtak bele komoly károkba. Két hete Verstappen nagy balesetet szenvedett, amely állítólag 1,8 millió dollárba fájt a csapatnak, a Magyar Nagydíjon pedig megint összetörtek az autóik.

Valtteri Bottas ugyanis már az első kanyarban elintézte a Red Bullok futamát. Verstappen ugyan folytatni tudta, de az autó jobb oldala komoly sérüléseket szenvedett, ezért nem is tudott erős tempót autózni. Sergio Perez eközben az első kör végén parkolta le autóját a pálya szélén, és lehetséges, hogy a motorjának is annyi.

Christian Horner csapatfőnök nem is érzi fairnek, hogy ezzel az ő költségvetésük szenved csorbát egy olyan szezonban, amikor már csak 145 milliót költhet mindenki. Ő is azt szeretné, ha az FIA megvizsgálná, hogyan lehetne megoldani, hogy azok a csapatok, akik csak elszenvedői a balesetnek, ne kerüljenek hátrányba pénzügyileg.

„A költségvetési limit alatt ez brutális. Ez is csak kihangsúlyozza, hogy amikor van egy incidens, amely nem a te hibád, akkor azért mi is komoly árat fizetünk, és erre nem vagyunk felkészülve. Ezt jobban is meg kell vizsgálnia az FIA-nak.”

Horner nem is tudta igazán megmondani, hogy honnan fogják elvonni a pénzt a sok javításra, de szerinte mindenképpen lépni kell valamit az ügyben, mert ez nem csak a Red Bullt érinti hátrányosan.

Az Aston Martin állítja, még mindig van elegendő üzemanyag az autójukban