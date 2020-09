A Ferrari részletesen elmagyarázta Leclerc szokatlanul hosszú kiállásait

Amikor a biztonsági autó kijött Antonio Giovinazzi és George Russell balesete miatt, a mezőny második felének meg volt az esélye arra, hogy egyből, még ugyanabban a körben kiálljon kereket cserélni, és Charles Leclerc, első Ferrarisként ki is jött a boxba.

A csapat ugyanakkor már tudta, hogy Leclerc kiállása hosszabb lesz, mert problémája volt pneumatikus rendszerével, amelyet újra kellett tölteni levegővel: a csapatok fel vannak készülve hasonló esetekre.

„Mindkét pilóta nagyon közel volt már a 17-es kanyarhoz (Blanchimont) és ezáltal közel a boxbejárathoz is” – nyilatkozta a Ferrari főstratégája, Inaki Rueda. „Ideális esetben ugyanabban a körben akartuk volna kihozni őket, és egy duplakiállást akartunk volna elvégezni, ahogyan tettük azt a második silverstone-i versenyen is.”

„Ugyanakkor volt egy másik faktor is, mert Charles autójában a pneumatikus szeleprendszer túl sok levegőt használt fel, ezért a kiállása hosszabb lett volna, a rendszer feltöltése körülbelül 3 másodpercet vesz igénybe.”

„A Forma-1-es motorok levegőt használnak a szelepek működtetéséhez, amelyeknek a fogyasztása, hasonlóan az olajhoz, néha megnövekedhet. Az autó levegőpalackját az autó bal oldalán lehet feltölteni, ezért lehetett látni egy szerelőt a sűrített levegős palackkal a kiállás során, ahogyan hozzácsatlakoztatja a palackot a rendszerhez. Ezek a dolgok előfordulhatnak, és minden hétvégén gyakoroljuk ezeket a procedúrákat.”

Leclerc problémái miatt a Ferrari nem tudta egyszerre kihozni a két autót, és Vettelnek egy extra kört kellett mennie, ugyanis még ezzel is kevesebbet veszített, mintha kijött volna akkor.

„A dupla kiállással Sebastian veszített volna, ezért ment még egy kört” – mondta Rueda. „Charles veszített egy helyet Kimivel szemben, és Vettel is elé került.”

Leclercnek előre elmondták, hogy lassú boxkiállása lesz, de a monacói bekapcsolva hagyta a rádiót, és nagyot káromkodott a kerékcsere után, amikor pedig erre felhívták a figyelmét, csak annyit tudott mondani, hogy „nos, ez kínos.”

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, in the pit lane after Q2

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images