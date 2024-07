A Ferrari reagált az Adrian Newey-val kapcsolatos pletykára

Pénteken arról írt az olasz Gazzetta dello Sport, hogy Adrian Newey azt kérelmezte a Ferraritól, hogy magával hozhasson 20 mérnököt, ez pedig patthelyzetet okozott a tervező és az istálló között.

A Magyar Nagydíjon a crash.net megkérdezte erről az írásról a Ferrarit, akik azt válaszolták a megkeresésre, hogy nem igaz, amit az olasz lap ír, viszont azt nem fejtették ki, hogy tárgyalnak-e a tervezővel, és hogy Newey kérelmezte-e a mérnökök csapathoz való hozatalát.

Mint ismert, a Ferrari korábban háromszor is megpróbálta már megszerezni Newey-t, azonban a kísérletük eddig mindig kudarcot vallott. Sajtóinformációk szerint most került a legközelebb ehhez a Scuderia, és Newey tárgyalt is a csapatfőnök Fred Vasseurrel Londonban a Miami Nagydíjat megelőzően.

Korábban problémát okozott az is, hogy a 65 éves tervezőguru szeretne továbbra is az Egyesült Királyságban élni, ami inkább a brit csapatok felé billentheti a mérleg nyelvét.

