A Ferrari párosai 1992 óta a Forma-1-ben: tapasztalatok, beszédes statisztikák

A Ferrarinál mindig is volt egy íratlan szabály, ami az esetek többségében remekül működött. Ez egy kivételezett versenyzőt jelent, aki mindenből a lehető legjobbat kapja, hogy megnyerje az egyéni világbajnokságot. A második pilóta feladata pedig a csapattárs támogatása, és a konstruktőri cím begyűjtése.

Maranellóban is voltak nagy szünetek a Forma-1 1950-es indulása óta. Jelenleg is egy hasonló időszakot élnek meg, független attól, hogy 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben egy fél lépésre voltak az egyéni címtől. 2017-ben és 2018-ban is kellően erősnek tűntek ehhez, de a hibák sokba kerültek.

2006 év végén Michael Schumacher 7 világbajnoki címmel a háta mögött visszavonult, de Kimi Räikkönen azonnal orvosolta a problémát, és bajnok lett, kihasználván a McLaren helyzetét a két versenyzője (Hamilton, Alonso) között.

Fernando Alonso lett volna a következő ilyen elem a gépezetben, de a spanyolnak nem volt szerencséje. Még egy gyengébb autóval is képes volt harcban lenni a címért, amit azonban 2010-ben és 2012-ben is elvesztett Sebastian Vettellel szemben.

Alonso ment, Vettel érkezett, de úgy tűnik, a német sem jár sikerrel, bár még mindig lehet egy szezonja arra, hogy megszakítsa a nagy negatív sorozatot. Tekintve az előző évben történteket, valamint azt a tényt, hogy a felek 2020 év végén elválnak egymástól, Charles Leclerc esélyesebb lehet.

Leclerc igen fiatalon került a Ferrarihoz, és egyértelműen a jövőt jelenti. Az új csapattársa Carlos Sainz Jr. lesz. A McLaren spanyol versenyzője is csak 25 esztendős, amivel a Ferrari valaha volt egyik legfiatalabb párosa áll össze.

1992 óta számos érdekes duója volt a Ferrarinak, de néhány esetben az nem végzett olyan munkát, mint várták. Jean Alesi, aki akár nagy karriert is befuthatott volna, 1992-ben Ivan Capelli csapattársa volt. Egy évvel később az olaszt már Gerhard Bergerre cserélték le, aki egy messze tapasztaltabb pilóta volt a maga 131 nagydíjával és 8 futamgyőzelmével.

1996-ban a Ferrari egy teljesen új duóval folytatta tovább, megszerezvén a kétszeres világbajnok és címvédő Schumachert. A német nagyon más szintet képviselt, és Eddie Irvine-nak egyáltalán nem volt könnyű dolga. Az ír másodszámú volt, de cserébe meg is fizették.

Év Versenyző Kor GP Győzelem Versenyző Kor GP Győzelem 1992 Jean Alesi 27 39 0 Ivan Capelli 28 78 0 1993 Gerhard Berger 33 131 8 Jean Alesi 28 55 0 1996 Michael Schumacher 27 69 19 Eddie Irvine 30 32 0 2000 Michael Schumacher 31 127 35 Rubens Barrichello 27 113 0 2006 Michael Schumacher 37 231 84 Felipe Massa 24 53 0 2007 Felipe Massa 25 71 2 Kimi Raikkonen 27 86 9 2010 Felipe Massa 28 115 11 Fernando Alonso 28 139 21 2014 Fernando Alonso 32 216 32 Kimi Raikkonen 34 175 20 2015 Kimi Raikkonen 35 194 20 Sebastian Vettel 27 139 39 2019 Sebastian Vettel 31 220 52 Charles Leclerc 21 21 0 2021 Charles Leclerc 23 42 2 Carlos Sainz 26 102 0

2000-ben jött az újabb váltás, és két hasonló tapasztalattal rendelkező pilóta foglalt helyet a Ferrari garázsában. Akkor Schumacher 31 éves volt, míg Rubens Barrichello 27. A nagydíjak száma erős túlzással egyezett, de a győzelmek tekintetében 35-0 volt az állás.

A problémák ellenére a Schumacher-Barrichello jól működött, és sokat versenyeztek egymás mellett, míg a brazil idő előtt nem távozott a Honda kedvéért. Ez nyitotta meg az utat az akkor még csak 24 esztendős Felipe Massa előtt. 231 nagydíj állt szemben az 53-mal. Csak 1 évig volt aktív a páros, mert Michael visszavonult.

A helyére Kimi Räikkönen érkezett. A finn „Jégember” hamar letette a névjegyét, és világbajnok lett a Ferrarival, ami Massának is majdnem sikerült 2008-ban. 2010-re Fernando Alonso korai beszállása miatt Räikkönennel szerződést bontottak. A sztárnak ekkor már 21 győzelme volt, míg Massának 11.

2014-ben fordult a kocka, és Räikkönen visszatért, hogy Alonso csapattársa legyen. A 2007-es győztesnek esélye sem volt, és később Vettelt sem tudta legyőzni. 2015-ben Räikkönen 35 évesen versenyzett a 27 éves Vettel ellen 194 és 139 nagydíjjal, valamint 20 és 39 győzelemmel.

Leclerc csak 21 éves volt, amikor Vettel csapattársaként magára húzhatta a vörös szerelést. A tapasztalata 21 nagydíjra korlátozódott, addig Vettelnek majdnem 200 versennyel volt több a neve mellett. Az 52 győzelem és a 4 világbajnoki cím ellenére Charles volt a jobb.

