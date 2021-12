A Ferrari nyugalommal vág neki a télnek, miután elérte a dobogós célt

A McLarennel vívott kemény küzdelem után a Ferrari a Szaúd-arábiai Nagydíj után szinte bebiztosította a pozíciót, és előnye jelenleg 38,5 pont - ami azt jelenti, hogy csak egy drámai fordulat fordíthatja a wokingi csapat javára a végeredményt.

A Ferrari 2020-ban a hatodik helyre esett vissza, miután elvesztette végsebességét, de idén sokat javultak. Charles Leclerc számára pole pozíciót hozott Monacóban és Bakuban, valamint egy sor dobogós helyezést a fejlődés.

„Úgy gondolom, hogyaz erőfészítések után ez mindenképpen nagyszerű. Monza vagy Oroszország után azt gondoltuk, hogy nehéz lesz elképzelni, hogy ezt elérhetjük, de a csapat folyamatosan jól dolgozott, koncentrált maradt, és igazán következetes volt minden versenyen, hogy minden lehetséges maximális pontot megszerezzen" - mondta Binotto.

„Azt hiszem, az idei év célja az volt, hogy megpróbáljunk a részletekben javítani magunkon, és ennek köszönhetően az elmúlt futamokon megszereztük a szükséges pontokat.“

„Szóval nagyszerű, hogy harmadikok lettünk, mert tényleg ez a legjobb, amit idén elérhettünk, de tudjuk, hogy nem ez a Ferrari igazi célja, tudjuk, hogy még mindig nagyon nagy a különbség a legjobb csapatokhoz képest, de azt hiszem, elégedettek lehetünk az idei szezonban elért előrelépésünkkel, és nagyon várjuk a következőt.“

Mindazonáltal Binotto csalódott volt a dzsiddai futam kimenetele miatt, amelyen Leclerc és Carlos Sainz a hetedik és nyolcadik helyen végzett, miközben a monacói pilóta a negyedik helyről indult.

„Nem vagyunk eégedettek. Nem csak én, úgy értem az egész csapat, a versenyzők sem. Csalódottak vagyunk, mert tudjuk, hogy jobban is teljesíthettünk volna. A versenytempónk és a kvalifikációs tempónk is jobb volt, mint a hetedik és a nyolcadik hely, de nem volt szerencsénk a verseny minden helyzetében, és úgy gondolom, hogy egyértelműen a harmadik autó vagyunk a hétvége tempóját tekintve, ami azt jelenti, hogy előrébb is végezhettünk volna, mint ahol végeztünk.“

„Ami valahogy nagyszerű is, hiszen ez egy vadonatúj pálya, és azt hiszem, ez is azt mutatja, hogy ismét a maranellói versenyfelkészülésünknek köszönhetően a legjobb helyzetbenérkeztünk ide. Szóval eléggé elégedett vagyok a futammal, de csalódott az eredmény miatt“ - zárta Binotto.

