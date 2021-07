A Ferrari nem vár győzelmi esélyeket a Magyar Nagydíjon

Hiába azonban a nagyszerű teljesítmény, a versenyzők nem gondolják úgy, hogy a következő helyszínen, vagyis a Hungaroringen ismét esélyük nyílna hasonló bravúrt bemutatni. Jelenleg még azt is nehéz megítélni, hogy Leclerc és a Ferrari sebessége mire lett volna elég, ha nincs az első körös baleset, és nem esik ki rögtön Verstappen.

Elvitatni persze nem lehet, hogy így is sikerült fejlődniük a csúfos Francia Nagydíj óta, ahol még komoly gumigondokkal küzdve a pontszerzésről is lemaradtak. Most elsősorban a közepes keveréken ment nekik nagyon jól.

Leclerc az első etap során képes volt maga mögött tartani Hamiltont, aki nem is nagyon tudta őt megközelíteni, még annak ellenére sem, hogy a monacói motorjával kisebb problémák adódtak. Miután azonban jöttek a kemény Pirellik, Hamilton a negyedik helyről tudott visszazárkózni, a Ferrari sebessége pedig már nem bizonyult lenyűgözőnek.

A futam után azért megkérdezték mindkét versenyzőjüket, hogy ezt a teljesítményt látva lehet-e esélyük nyerni a papíron nekik még jobban fekvő Hungaroringen. „Hogy a győzelemre? Egy-kettőben fogunk végezni” – viccelte el Mattia Binotto csapatfőnök a válaszadást.

„Jó optimistának lenni egy ilyen futam után, de ugyanakkor realistának is kell lennünk, ezért úgy vélem, kissé túlzó lenne azt mondani, hogy Budapestre a győzelemért megyünk. Normálisan szemlélve a két élcsapat mögött vagyunk jelenleg” – mondta Leclerc.

Carlos Sainz is egyetértett márkatársával: „Budapest ezekkel az autókkal már inkább egy közepesen gyors pályává vált. Ha megnézzük Monacót vagy Bakut, akkor ott sok a kettes vagy hármas fokozatban vett kanyar, Budapesten azonban mostanság a középső szektorban is négyes-ötösben vagy végig.”

„Szóval már nem olyan lassú tempójú pálya, mint amilyen a múltban volt. Ezért nem gondolom, hogy annyira jók leszünk ott. A leszorítóerő azonban még mindig fontos, ma pedig láthattuk, például Lewis kemény etapján, hogy ők még erősebb tempóval rendelkeznek, ezért nekik kéne elöl lenniük Magyarországon” – vélekedett Sainz az esélyeikről.

Ha Monacóból és Bakuból indulunk ki, ahol pole pozíciót tudtak szerezni, akkor valóban jó pálya lehet számukra a Hungaroring, amely bizonyos aspektusok terén hasonlít az utcai helyszínekre, de ahogy Sainz is mondta, manapság már kissé gyorsult a vonalvezetés az autóknak köszönhetően, ezért közel sem biztos, hogy tudják majd hozni a jó szereplést.

