A Ferrari nem szeretné, hogy a Red Bull jogosulatlan előnyhöz jusson a 2026-os motorszabályokkal

A Volkswagen-csoport zöld utat adott múlt héten a Porschénak és az Audinak, így a két gyártó hamarosan beszállhat a Forma-1-be és gyakorlatilag már csak néhány dolgot kell tisztázni ahhoz, hogy ez valóban meg is történjen.

Addig viszont semmiképpen sem bólintanak rá a belépésre, amíg hivatalossá nem válnak a 2026-tól életbelépő, erőforrásokra vonatkozó szabályok, amelyeket elvileg júniusig kellene véglegesíteni.

Az Audi és a Porsche komoly kérést fogalmazott meg az új motorformulával kapcsolatban, amelynek paramétereit már nagyjából most is ismerjük. A továbbra is 1,6 literes V6-os turbómotorokat száz százalékban megújuló üzemanyaggal kell majd ellátni, ugyanakkor nem lesz az egység része az MGU-H hőenergia-visszanyerő.

A Volkswagen-csoporthoz tartozó márkák azt szeretnék, hogy a jelenlegi 110 kilogrammos üzemanyagtartályt és azzal együtt a belső égésű motor fogyasztását csökkentsék le 70-75 kilogrammra, erről részletesebben korábbi cikkünkben írtunk.

Arról továbbra is csak találgatások láttak napvilágot, hogy az újoncok kinek az oldalán lépnének a száguldó cirkuszba, az eddigi pletykák szerint a Porsche a Red Bull-lal áll közel a megállapodáshoz, míg az Audi a Sauber és az Aston Martin felé kacsingat.

Az új belépőkről az ausztráliai versenyhétvégén a Ferrari csapatfőnökét is megkérdezték, aki szerint jót tenne a sportágnak a vérfrissítés. „Nagyon örülök, nekünk is nagyszerű lenne ezekkel a márkákkal versenyezni. Ez egy jó hír, ami mindenkit boldoggá tehet.“

Mattia Binotto a 2026-os motorszabályokkal kapcsolatban kifejtette, egyelőre zajlanak viták a véglegesítésével kapcsolatban, de mint azt kiemelte, ezek nem újkeletű diskurzusok, a Porsche és az Audi színrelépésével nem változott semmi.

„Még mindig vannak nyitott pontok, amelyek elsősorban a pénzügyi szabályozással állnak összefüggésben, ezeket kell véglegesíteni és hivatalossá tenni. Az új belépők nagyobb keretből gazdálkodhatnak a jövőben, de pontosítanunk kell, mit is jelent az újonc fogalma.“

A Ferrari csapatfőnöke ezzel vélhetően a Red Bull Powertrains szerepvállalására utalt, amely egy Porschéval kötött esetleges együttműködés során úgy lehetne újonc, hogy közben már dolgoznak a következő korszak erőforrásainak fejlesztésén.

Az újonc státusz egyébként komoly pénzügyi előnyökkel is jár, az új gyártó az első két szezonban tíz-tíz, míg harmadik idényében 5 millió dollár extra költséget kap a költségvetési plafonon túl.

„Definiálnunk kell az újonc fogalmát, és meg kell határoznunk, milyen előnyei lehetnek egy új belépőnek. Ezeket a kérdéseket tisztázni kell. Szóval, vannak olyan technikai kérdések, amelyekről még zajlik a vita“ - mondta az olasz.

„Kevés az idő júniusig, amikorra az erőforrásokra vonatkozó szabályokat véglegesítik, de mindenképpen kiemelt témaként foglalkozunk az üggyel“ - tette hozzá a Ferrari csapatfőnöke.

