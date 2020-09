A Ferrari nem kizárólag az eredményekre alapozza a versenyzőkérdést

A Ferrari Akadémia versenyzői jelenleg dominálják a Formula 2-es bajnokságot. Callum Ilott áll a tabella élén 149 ponttal, őt Mick Schumacher követi hat pontos hátránnyal, a harmadik helyen pedig Robert Shwartzman következik 140 egységgel.

Mindhárman álltak már a dobogó legfelső fokán idén, Ilott és Shwartzman három-három alkalommal pezsgőzhetett az első helyen, míg Schumacher múlt szombaton szerezte meg első győzelmét 2020-ban.

Hiába nyeri meg azonban bármelyikük is a pontversenyt, az nem jelent majd automatikus előléptetést az Alfa Romeo F1-es csapatába. „Remek pilótáink vannak idén az F2-ben” – kezdte Mattia Binotto.

„Hárman is a bajnoki címért küzdenek – Robert Shwartzman, Callum Ilott és Mick. Mindannyian jól teljesítenek. Sokat fejlődtek az előző szezon óta. Robertnek ez az első éve az F2-ben, és amikor újonc vagy, akkor mindenképpen nehezebb dolgod van, de remekül megy újonc létére.”

„A másik két pilóta is jól teljesít. Ha előretekintünk, ha a jövő évet nézzük, akkor mindannyian megérdemelnének egy helyet a Forma–1-ben. Viszont a szezon második fele lesz a legfontosabb számukra, főleg Robertnek, akinek ez az első éve. Nézzük meg, miként fejlődik.”

„A teljesítményük lesz az egyetlen döntő tényező? Nem. Fontosabb azt megnézni, hogy hogyan fejlődik egy pilóta, és szerintem ő mutatja az előrelépés jeleit” – utalt ezzel Shwartzmanra Binotto.

A korábbi Forma–1-es versenyző, Vitalij Petrov pedig azt mondta a TASS-nak adott interjújában, hogy a Ferrari még le is csúszhat Shwartzmanról, amennyiben nem adnak lehetőséget neki. Az orosz azt is hozzátette, már sorban is állnak a potenciális munkaadók Shwartzman előtt.

„Az idei három bajnokesélyes lenyűgöző, köztük Mick Schumacher is, akinek a neve mindenki számára jól cseng. Robert számára az lesz a legfontosabb feladat, hogy a munkájára koncentráljon és minden mást félretegyen.”

„Shwartzmannal már akkor elkezdett foglalkozni a média, amikor még a Formula 3-ban versenyzett, és már akkor is jól teljesített. Most pedig az egyik leggyorsabb és legbölcsebb pilóta az F2-ben, és biztos vagyok abban, hogy már most potenciális munkaadók sora áll előtte, viszont nemcsak Robert előtt, hanem más előtt is.”

Pillanatnyilag a pontverseny élén Ilott áll, Schumacher pedig feljött a második helyre, Shwartzman elé. Petrov szerint nem teljesen ugyanolyan helyzetben van a német és az orosz versenyző.

„Ha Mick megnyeri a bajnokságot, akkor 100 százalék, hogy Forma–1-es lehetőséget kap, viszont ha Robert nyer, Mick pedig a második lesz, akkor nem 100 százalék, hogy az orosz versenyző kapja meg az F1-es lehetőséget.”

„Ugyanakkor mindenki jól ismeri Robert tehetségét és nagyra is becsülik őt a Forma–1-es csapatok” – tette még hozzá Petrov.

