A Ferrari nem készül specifikus fejlesztésekkel a Német Nagydíjra

A Ferrari tavaly egy igen drámai nagydíjat zárt Németországban, noha szombaton Lewis Hamilton technikai hibája miatt úgy tűnt, hogy a brit még a dobogóra sem fog tudni felállni. Ennek ellenére a címvédő vasárnap megnyerte a futamot, miközben az élről indult Sebastian Vettel még csak pontot sem gyűjtött.

Tegnap volt 1 éve, hogy Vettel az élről hibázott, kicsúszott és belecsúszott a gumifalba, ami tönkretette a versenyét. Az volt az a pont, amikor az olaszok elvesztették a vezető helyüket a bajnokságban, ami leginkább Sebastian számára volt fájó a hazai közönség előtt Hockenheimben. Az idei német verseny előtt a négyszeres világbajnok azt mondta, vissza szeretne vágni a tavaly történtekért.

Vettel hangsúlyozta, elsősorban maga miatt kell ezt megtennie, és már nagyon várja, hogy Hockenheimben versenyezzen. „ A légkör mindig fenomenális, és a tömeg is nagyszerű. Emlékszem a sok német zászlóra a pálya körül tavalyról, amit igazán élveztem. A pálya első látásra elég egyszerűnek tűnik. Az utolsó szektor nagyon élvezetes, de egyúttal igencsak technikás is. Sok rajongó van azon a területen, és úgy vélem, egyértelműen az a pálya legélvezetesebb része.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, waves to his home fans as Charles Leclerc, Ferrari, is interviewed by David Coulthard, Channel 4 F1, on the grid after Qualifying

Fotó készítője: Glenn Dunbar / LAT Images