A Ferrari nem hiszi, hogy 2021 nagy változásokat hoz majd

A Forma-1-et 2020-ban rendezik a jelenlegi szabályozás mellett meg utoljára, október végén jelentették be a 2021-es alapokat, amelyek a sportágat fenekestül forgatják fel. Legalábbis ezt ígérik a szabályalkotók, akik nemcsak technikai, hanem pénzügyi szempontok szerint is új alapokra helyezik a sportágat.

A Forma-1 vezetése az új szabályoktól az immár hosszú ideje bebetonozott erőviszonyokat szeretne megváltoztatni, a Ferrari, majd a Red Bull uralma után most a Mercedes vált verhetetlenné hosszú időre. A törekvéseket a csapatok üdvözölték, ugyanakkor többen is hangot adtak kétségeiknek is.

Elsősorban az okozza a bizonytalanságot, hogy a pénzügyi és a technikai szabályokat egyszerre vezetik be, vagyis az első idényre való felkészülést már idén elkezdő csapatok közül, amelyek eddig is jelentős pénzügyi előnyt élveztek, a kezdésnél is előnyben lesznek.

Ezt a véleményt osztja Mattia Binotto is, a Ferrari első embere úgy készül, hogy az első években még megmarad a különbség. "Ezek a szabályok stabilitást adnak az F1-nek öt évre. De 2021-ben még azok a csapatok lesznek előnyben, amelyeknek ma nagyobb erőforrás áll rendelkezésükre" - mondta Binotto a La Gazetta dello Sport cikke szerint.

"Az első években még versenyelőnyhöz lehet jutni, mert nem minden csapat képes extra költségvetést bevetni 2020-ban. Az biztos, hogy a 2021-es forgatókönyv nem fog nagyban eltérni a maitól" - mondta Binotto.

"2020-ban ugyanis a legtöbb erőforrással rendelkező csapatok már ezen a projekten is dolgozni fognak. De lesznek lehetőségek fejlesztésre, így három év alatt a legjobb és a legrosszabb közötti különbség kiegyenlítődhet" - mondta a Ferrari első embere.

A Mercedes idén zsinórban hatodik egyéni és konstruktőri világbajnoki címét szerezte, míg Lewis Hamilton ötödik elsőségét gyűjtötte be a német istállóval, és a hatodik összességében, vagyis már csak egy címre van Michael Schumacher legendás rekordjától.

