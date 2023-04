A Ferrari nem ért egyet az FIA döntésével

Ahogyan beszámoltunk róla, az FIA visszadobta a Scuderia felülvizsgálati kérelmét, amit Sainz Melbourne-ben, a verseny végén Fernando Alonso megforgatásáért kapott ötmásodperces büntetésével kapcsolatban adtak be. A fordulót többször megszakították és végül a biztonsági autó mögött intették le, így a spanyol a 4. helyről a 12.-re csúszott vissza.

A Ferrari azon az alapon nyújtotta be kérelmét, hogy a döntés még a verseny közben megszületett és így a pilóta nem védhette meg magát. Az autó telemetriaadatait és a Force India által teremtett precedenst nyújtották be bizonyítékként, amikor 2014-ben utólag be tudták nyújtani Sergio Perez vallomását.

A vallomás szerint Sainz azért fékezett későn az első kanyarban, mert a lassú biztonsági kört követően túl hidegek voltak a gumik és a Nap alacsony helyzete miatt a látási viszonyok is hozzájárultak a balesethez.

Az FIA azonban ezt elutasította, szerintük a csapat nem nyújtott be „jelentős és releváns új bizonyítékot, ami nem állt rendelkezésükre a döntés meghozatalakor”, hozzátéve, minden versenyző ugyanazokkal a körülményekkel küzdött, mint Sainz.

A Ferrari a döntés nyilvánosságra hozatala után közleményt adott ki, melyben elmondták, elégedettek, amiért elég új információt tudtak nyújtani, de „tiszteletben tartják” az FIA eljárását és döntését. A közleményben az alábbiak olvashatók:

„Elfogadjuk az FIA döntését arról, hogy nem vizsgálják felül a Carlos Sainzra a 2023-as Ausztrál Nagydíjon kirótt büntetést. Természetesen csalódottak vagyunk és úgy érezzük, elegendő új elemet adtunk be, hogy az FIA felülvizsgálhassa a döntést, különösen a körülmények és a kései újraindításkor történt további balesetek fényében, azonban tiszteletben tartjuk az eljárást és az FIA döntését.”

A Ferrari, aki 2020-ban egy különmegállapodást kötött a motorsport irányító testületével, miután üzemanyagrendszerüket vizsgálták, hozzátette: „Várjuk, hogy szélesebb körű megbeszéléseket folytathassunk az FIA-val, az F1-gyel és a csapatokkal a sport szabályozásának további javításáért, hogy a lehető legigazságosabb és legegyenletesebb legyen, ahogy azt a sportág megérdemli.”