A Ferrari nem élt a vétójogával

A Forma-1 csütörtökön prezentálta a 2021-es F1-es szabályokat, miután a WMSC hivatalosan is jóváhagyta azokat. A csapatok közül a Ferrari az egyetlen, mely a 2020 év végéig érvényben lévő jelenlegi szabályok szerint szavazati joggal rendelkezik a tanácson belül, miközben vétójoga is van, így akár egyedül is megakadályozhatta volna a jóváhagyást.

Ez végül nem történt meg, és a Ferrari egyértelművé tette, hogy ezúttal lemond a vétójoga használatáról, noha korábban az olaszok azt mondták, nem fog elfogadni olyan szabályokat, amik szerintük károsítják a sportot. Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke volt az, aki a márka képviselőjeként szavazhatott.

A Ferrari azonban továbbra is nyitva tartja a lehetőséget arra vonatkozólag, hogy változtassanak a szabályokon, mert azokat finomítani kell a 2021-es bevezetésig. A Ferrari szóvivője a szavazásról úgy nyilatkozott, hogy az egy jó kiindulási pontot jelent, és együtt fognak dolgozni ezen javítása érdekében, mivel nem teljesen elégedettek.

A Renault elsőként reagált a 2021-es szabályokra, amit nagyon pozitívan értékelt, akárcsak a McLaren. Ez is csak azt jelzi, hogy a 10 csapat és az összes motorgyártó valószínűleg el fogja kötelezni magát az új Forma-1 mellett, még a Mercedes és a Red Bull is, akik 2022-re tolták volna el az új regulák bevezetését.

Ross Brawn a Liberty Mediától úgy fogalmazott, már nem számítanak drámai változtatásokra, így a most bemutatott részletes szabályváltoztatási csomag legnagyobb része a helyén marad, de nyilvánvalóan egyes területeken lesznek még finomítások.

