A Ferrari nem adja fel, tovább fejleszt 2019-re

A Ferrari első embere nem hiszi, hogy az idei fejlesztéseket be kéne fejezni, annak ellenére, hogy a Ferrarinak már csak minimális esélye van a bajnoki címekre. Az olaszokban már felmerült, hogy leírják 2019-et, amelyet meghatározott pár alapvető koncepcióbeli tévedés. Sebastian Vettel pedig elismerte, ahhoz, hogy életben maradjanak a vb-remények, jelentős változás kellene a szünet után.

Mattia Binotto szerint azonban folytatni kell a munkát, mert a 2020-as körülményekre való felkészülés és a szabályozás folytonossága nem zárja ki az idei autó további fejlesztését. A Motorsport.com ezért kérdezte a Ferrari csapatfőnökét a prioritásokról.

"Ez egy nehéz ügy. Úgy gondolom, hogy bármit teszünk idén az idei autóért, az ugyanúgy szolgálja majd a következő évet is. Éppen ezért nem hiszem, hogy minden szakaszban meg kellene állnunk a jelenlegi szezon fejlesztései kapcsán, mert a dolgok átvihetők 2020-ra is" - mondta Binotto, aki azonban azt nem tagadja, hogy már figyelni kell a 2021-től életbe lépő új szabályokra is.

"Kétségtelen, hogy meg kell szervezni magunkat 2021-re is, Van néhány felelős beosztású ember a technikai részlegen, és velük egyeztetve kell meghozni a prioritásokkal kapcsolatos döntéseket" - mondta Binotto, aki szerint a Ferrari viszi tovább a jövő évre is az alacsonyabb ellenállású koncepciót. "Reméljük, hogy több leszorítóerőre leszünk képesek hasonló hatékonysági szinten. Ez a két célunk kell, hogy legyen" - mondta Binotto. "Azt gondolom, hogy a fejlesztések iránya a leszorítóerőért kívánatos, és úgy, hogy ebbe az egyenletbe a hatékonyság ne kerüljön bele. Még több leszorítóerőre lesz szükség ugyanennél a hatékonyságnál."

"És persze az is fontos, hogy megfelelően használni tudjuk a leszorítóerőt, azaz egyensúlyra lesz szükség, és annak a megtartására, és természetesen emellett fontos, hogy más területeken is fejlődjünk" - jelentette ki Binotto, aki szerint nagyon ráfért a Ferrarira a nyári szünet. "Nagy volt az elvárás a szezon kezdete előt, nem kétséges, hogy sok okból alakul így, és nem volt könnyű a szervezet átalakulása sem januárban. Összességében nagy igényeket támasztottunk, ám ha valami segíteni tud, az az a csapatszellem, amivel rendelkezünk. És ha problémába ütközöl, de körülötted támogató a közeg, könnyebb esz a dolgod."

