A Ferrari „minden várakozást felülmúlt”

Két idei viadalt követően a Ferrari az eddig megszerezhető 88 pontból 78-at elhozott, miközben Carlos Sainz és Charles Leclerc is két-két alkalommal állhatott fel a dobogóra. Ez a formajavulás már nagyon is kellett nekik az utóbbi évek szenvedését követően, amikor csak a középmezőnyből figyelhették a legjobbak csatáját.

A 2022-es szabályváltozások ugyanakkor egy újrakezdést tettek lehetővé minden istállónak, a Ferrari pedig ezt eddig látszólag remekül ki is használta, és autója mellett a motorjával is nagy fejlődést ért el, amit a partnercsapatok feljavulása is jól tükröz.

Az olaszok teljesítményével az első két helyszínen többnyire csupán a Red Bull tudta tartani a lépést. Binotto azonban elismerte, hogy még ő maga sem várta, hogy ennyire erősek lesznek idén.

Még több F1 hír: Így veszítette el Hamilton a nagy esélyét, amikor nem jött ki a bokszba időben

„Elmondható, hogy eddig 78 pontot szereztünk az elérhető 88-ból. Több pontot szereztünk, mint a Red Bull és a Mercedes együttvéve!” – lelkendezett a Motorsport.com olasz kiadásának Binotto.

„Szerintem jól teljesítettünk, és bizonyítottuk, hogy versenyképesek vagyunk. Elismerés jár az istálló tagjainak, akik az elmúlt három hétben folyamatosan jól dolgoztak. Az autó működött, de a kerékcserék is, a szerelők is remekül végezték munkájukat.”

„A stratégiák és a mérnöki munka is magas szintű volt. Szóval tényleg elégedett vagyok, mert igazán jók voltunk, és minden várakozást felülmúltunk.” Persze azért még Binotto sem írná le az ellenfeleket, azt viszont kizárta, hogy a Honda idénre egy „szupermotort” fejlesztett volna, mint amilyenük nekik volt 2019-ben.

„Szerintem ezek eltérő esetek, a Red Bull pedig másmilyen szárnnyal ment, tehát számomra egyértelmű, hogy aerodinamikai gondról van szó. Az igaz, hogy magas tempóra képesek, és talán azt is megnézzük, hogy hajlik-e a szárnyuk, de ezek csak a szokásos elemzések lesznek.”

Végül pedig még elmondta, hogy az új 18 colos abroncsok jobban kezelhetőek és kiszámíthatóbbak, mint a korábbi évek gumijai. „A taktikánk egyetlen kiálláson alapult, közepesről a keményre. Előzetesen a 14. kört számoltuk, és nagyjából el is jutottunk odáig. A gumik a számítások szerint viselkedtek.”

„Az igaz, hogy a kemények kevésbé koptak, miközben abban reménykedtünk, hogy ezen a téren némileg a Red Bull előtt lehetünk, de ettől még kiegyensúlyozottan és kiszámíthatóan teljesítettek. Egyértelműen jobbak a tavalyiaknál” – fogalmazott zárásként Binotto.

Briatore ezt a két versenyzőt választaná jelenleg