A Ferrari megtalálhatta azt, amiért Monzába érkezett

A pár hét múlva esedékes monzai hazai versenye a Ferrarinak roppant fontos lehet a csapat számára, akik továbbra is első győzelmük megszerzésére törekednek a szezonban, és mivel a pálya papíron az ő autójuknak kedvez, jó előjelekkel várhatják a versenyt. Mindenesetre úgy néz ki, a vörösök biztosra terveznek menni Olaszországban, és ahogy már korábban is írtunk róla, egy forgatás keretein belül Charles Leclerc megtehetett pár kört az SF90-nel az FIA szabályai szerint is.

Az utólagos jelentések alapján a pilótának sikerült olyan adatokat begyűjtenie szerdán a csapat számára, amelyeket akár már a soron következő Belga Nagydíjon is hasznosíthatnak a vörösök – ez pedig nagyon sokat jelenthet a Hungaroringen az élmezőnytől egyperces lemaradással célba érő gárda érthetően lehangolt tagjainak.

A hasonló esetekre az FIA 100 km megtételét engedélyezi a konstruktőröknek, és ha már egy forgatásról volt szó, a Ferrari nem fukarkodott a felvételekkel, és a lehető legtöbb kört tette meg a monacói pilóta. A Pirelli bemutatógumijain végzett „teszten” a hármas specifikációja a motoroknak még nem került a kocsiba, hanem elsősorban a gyártó SF90 Stradalén alkalmazott aerodinamikai megoldásait tesztelték, annak érdekében, hogy az egyenesek mellett Monza sikánjaiban is megfelelően működjön az autó.

Az első pár, Leclerc által egyenletes sebességen megtett körnek köszönhetően sikerült olyan információkra szert tenni, amely sokat segíthet az eddig elég nehézkesen bekalibrálható SF90 felkészítésében az Olasz Nagydíjra, ebből a szempontból ez a forgatás tökéletesen is lett időzítve, hiszen, míg az eredeti célja is megvalósult a körözésnek, a Ferrarinak már lehet fogalma arról, hogy a majd egy hónap múlva az előzetes jelentések szerint hasonló körülmények között zajló versenyen milyen tapadásra számíthatnak.

