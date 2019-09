A Ferrari megkönnyebbülten veszi tudomásul, hogy végre tényleg fejlődtek

Charles Leclerchez hasonlóan, akit felvillanyozott a tény, hogy meg tudta kaparintani a pole-t a Mercedesekkel és a Red Bullokkal szemben egy olyan pályán, amelyen nem tartották erre esélyesnek, Mattia Binotto is örült annak, hogy a Ferrari Szingapúrba hozott fejlesztési csomagja célba talált, főleg, mert a pálya sokkal nagyobb leszorítóerő-igényű, mint Spa vagy Monza voltak.

Még több F1 hír: Norris nagyokat hibázott, Sainz nagyot ment Szingapúrban

Az utóbbi két meglátogatott helyszínen a vörösök végre régi fényükben tündököltek két győzelemmel, és úgy néz ki, ezen pályák motorerő-központúsága beárnyékolta a tényt, hogy aerodinamikailag is fejlődik az autó, és a mai időmérő alapján már a lassabb kanyarokban is többre képesek. és a csapatfőnök a Sky Sportsnak nyilatkozva nem is csinált nagy titkot abból, mekkora kő esett le ezzel a Ferrari szívéről:

„Minden adatot átnéztünk, szóval tudtuk, mire számíthatunk, de ez még annál is jobb. A csomag, amit ide hoztunk jó irányba mozdított el minket, és ezt jó tudni, mert ennek már 2020-ra is van jelentősége. Spa és Monza után hatalmasat ugrott a csapat morálja, és valami különlegeset szerettünk volna itt nyújtani. Azzal, hogy megszereztük az első rajtkockát, nagyon fontos lépést tettünk. De a verseny még hátravan, ezt ne feledjük. Mindazonáltal nagy megkönnyebbülés ez nekünk, felismertük a gyengeségeinket, és megmutattuk, hogy ki tudjuk őket javítani. Egyes területek még munkálatokra szorulnak, de jó irányba megyünk.”

Sebastian Vettel a harmadik helyről fog indulni, ami csalódás lehet azután, hogy a Q3 első menetében ő jelentette a mércét, amit az első helyért meg kell ugrani. A négyszeres világbajnok második körében azonban nem tudott javítani, így lett lehetősége mind csapattársának, mind Lewis Hamiltonnak befurakodni elé. Binotto erről ezt mondta:

„Nem láttam, mit rontott el, de hatalmas kár érte, mert az első köre nagyon jó volt, és a második is a középső szektorig. De ma ismét bebizonyította, hogy tud nagyon gyors is lenni. A harmadik helyen van, de tudna jobb is lenni, ez szerintem jó jel, innen tudhatja, hogy megvan benne a szükséges erő, és önbizalmat adhat neki.”

A motoros kategóriák között is vannak endurance futamok, melyek közül a Bol D'or messze kiemelkedik, ahol 24 órán át húzzák neki a csapatok, csakúgy mint Le Mans-ban az autóversenyzők.