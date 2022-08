A Ferrari megkérdőjelezi a költségvetési sapka ellenőrzését

A Forma-1 140 millió dollárban határozta meg 2022-re az istállók költségvetésének felső határát, amelyhez 1,2 millió dollárt adtak hozzá amiatt, mert huszonegynél több futamot rendeznek idén, valamint a sprintversenyek extra juttatásaként.

Az infláció mértéke, valamint a szállítási és gyártási költségek növekedése miatt hosszas viták után az előre meghatározott költségvetési sapkát 3,1 százalékkal megemelték, hogy a csapatok a pénzromlás ellenére is a plafon alatt maradhassanak.

A költségvetési sapkát egyébként azért vezették be a száguldó cirkuszba, hogy csökkenjen a különbség a nagy és a kis csapatok között, ezért értelemszerűen az élmenők kritizálják legtöbbször a megszorításokat.

A Ferrari csapatfőnöke rámutatott, hogy bár bízik az FIA-ban, szerinte a pénzügyi rendfenntartás továbbra is ismeretlen terület a Forma-1-ben. „A rendőrséget is be kell vonni az ellenőrzésbe! Teljesen megbízom az FIA-ban, de a pénzügyi szabályok teljesen új előírások“ - mondta Mattia Binotto a Motorsport.com-nak.

„Ha áttekintjük a technikai szabályokat, azok sok éve érvényben vannak. Persze, mindig kissé finomítod azokat, amikor változtatsz néhány alkatrész kialakításán, de a költségvetés szabályozása egy teljesen új és ismeretlen terület az FIA és a csapatok számára“ - fogalmazott a Ferrari csapatfőnöke.

„Időbe telik, amíg mindenki megismeri, értelmezi és tisztázza a szabályozásra vonatkozó részleteket, ezért fontos lenne, hogy az FIA kibővítse a költségvetési sapka ellenőrzésével foglalkozó csapatát és a technikai részleggel egyenrangúvá tegye azt“ - vélekedett Binotto.

„Ez idő kérdése, de addig is sok a kérdőjel, nem tudjuk megtervezni, hogyan gazdálkodjunk. Az ellenőrzési folyamatot fel kell gyorsítani, amennyire csak lehet, mindannyiunknak tisztában kell lennünk azzal, hogy állunk jelenleg“ - zárta a csapatvezető.

