„A Ferrari meghozta az áldozatokat a Forma-1-ért”

A leghangosabban a Ferrari ellenezte a további csökkentéseket. A Scuderia maranellói bázisa nagy hagyományokkal rendelkezik, és Mattia Binotto is attól tartott, hogy hirtelen, a járvány közben kellene sok alkalmazottjukat elbocsájtaniuk.

A Ferrari korábbi csapatfőnöke, Stefano Domenicali szerint a Ferrari nagy áldozatot hozott azzal, hogy beleegyezett a költségsapkába, amelynek méretét az eredeti 175 millió dollárról még 30 millióval, 145 millió dollárra csökkentették.

Domenicali a Sky Sports „Ferrari különkiadású” vodcastjének volt a vendége, ahol arra a kérdésre, hogy a Ferrari áldozatot hozott-e a kiscsapatok érdekében, azt válaszolta: „Az alapján, amit én látok, a Ferrari pontosan ezt tette.”

Stefano Domenicali in Press Conference for new F2 tyres Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

„De, nem csak a Ferrari számára, de a többi nagycsapat számára is nagyon nehéz lesz elérni azt, hogy ennyire drasztikusan megvágják a költségeiket. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a Mercedes és a Ferrari számára ott van a motorrészlegük is.”

„Ahogyan én látom, találtak egy megoldást, de nem csak a Ferrari, hanem a Mercedes, és a Red Bull is. Ez az egyetlen módja jelenleg annak, hogy itt legyenek, mert nem volt más alternatíva.”

A Ferrarinál felmerült lehetőségként, hogy a költségcsökkentési intézkedések miatt a Forma-1-es versenyrészlegről más projektekre, például IndyCar, vagy Le Mans projektre csoportosítanák át a mérnököket.

„A helyzet még ma is igen összetett” – ismerte el Domenicali. „Őszintén reméljük, hogy mindenki túléli az idei, nagyon fontos évet. Úgy látom, hogy az FIA, és a Liberty fantasztikus munkát végez annak érdekében, hogy világos célok legyenek ezután, az egész világot érintő járvány után.”

A Motorsport Világtanács szerdán hivatalosan elfogadta a 2020-21-22-es szabályváltozásokat, köztük a fejlesztési hendikep rendszert, amelynek értelmében a sikeresebb csapatok kevesebb időt tölthetnek a szélcsatornás fejlesztéssel.

Domenicali továbbra is semleges maradt a változtatásokkal kapcsolatban, azonban felidézte, hogy a Forma-1-ben mindig is jelen voltak a különböző csapatok domináns ciklusai.

„Szerintem nem szabad elfelejteni, hogy mindig is megvoltak a különböző korszakai az F1-nek: Lotus, Williams, McLaren, Ferrari, és most a Mercedes, ez mindig is része volt a sportnak. Nagyon tisztának kell lennie annak, hogy a jövőben a szórakoztatáson lesz a hangsúly, ahol a főszerepet a pilóták fogják kapni.”

Ajánlott videó: