A Ferrari megerősítette, hogy melyik két tartalékpilótával vágnak neki 2023-nak

Miután hivatalossá vált, hogy Antonio Giovinazzi a Ferrari színeiben a sportautózás csúcskategóriájában folytatja, most az is megerősítést nyert, hogy továbbra is ellátja a maranellói alakulat tartalékversenyzői szerepkörét.

A Motorsport.com olasz kiadása számolt be róla, hogy habár Giovinazzi elsősorban a WEC-re koncentrál idén, szeretné hasznosítani az F1-ben szerzett tapasztalatait, és nem akar kikerülni az F1 körforgásából sem. Erre kínált megoldást a Ferrari, így az olasznak két fronton is helyt kell állnia.

Giovinazzi tehát a tavalyi év után idén is a Ferrari harmadik számú versenyzője marad, azonban akad némi változás a Ferrari háza táján, hiszen Mick Schumacher szakított az olaszokkal, ő idén már a Mercedes alakulatánál folytatja a pályafutását. Habár arról is szó volt, hogy a nélkülözött olasz is felveheti a versenyt a Haas üléséért, végül Nico Hülkenbergnek szavazott bizalmat az amerikai istálló.

A Ferrarinak azonban figyelembe kell vennie azt is, hogy a WEC és a Forma-1 versenynaptára öt alkalommal is keresztezi egymás útját, ennek értelmében Giovinazzi nem lesz ott a Ferrarinál öt alkalommal, ha esetleg be kellene ugrania valamelyik állandó pilóta helyett.

Erre megoldásként érkezett Robert Svarcman neve, aki továbbra is a Ferrari támogatását élvezi, ám arra nem sok esély mutatkozik a jövőben, hogy az F1-ben is bemutatkozhat teljes jogú versenyzőként. Öt alkalommal tehát, mikor Giovinazzi a WEC-ben szerepel, az orosz pilóta áll majd készenlétben.

