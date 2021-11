A Ferrari megerősítette: ezért esett ki Leclerc váratlanul az időmérőről

A katari pálya rázókövei eddig több versenyzőnek is megkeserítették az életét a hétvége folyamán, leglátványosabban eddig Nyikita Mazepinét, akinek a teljes utasfülkéjét ki kellett cserélnie a Haasnak a második szabadedzés alatt, de Pierre Gasly időmérőjének is a leszakadó első szárny vetett véget.

Charles Leclerc szokatlanul rossz időmérőt teljesített, és nem is tudta megmagyarázni, miért érezte úgy, hogy a határon autózik, miközben a lágyakkal is még több, mint 2 tizedre volt a Q3-hoz szükséges időtől.

A monacói pilóta gyanúját, miszerint valami szokatlan módon elromlott az autójában, hamar igazolta a Ferrari is: a maranellói alakulat szerelői az időmérő után kiderítették, hogy Leclerc túlélőcellája is megrepedt, amit ki is fognak cserélni az éjszaka folyamán.

„Miután leellenőriztük Leclerc autóját, egy repedést találtunk az utascelláján, amit minden bizonnyal a rázókövek okoztak a Q1-ben” – áll a Ferrari közleményében. A Ferrari azt is hozzátette, hogy reményeik szerint Leclerc megtarthatja a 13. helyét:

„Amennyiben a sportszabályzatban megengedett időkereten belül végzünk a munkálatokkal, Charles az időmérőn elért helyéről fog rajtolni holnap.”

Leclerc tehát holnap újabb esélyt kap a pontszerzésre: a 13. helyről rajtolva szabadon választhatja meg a keverékét az első etapra – az szinte biztos, hogy nem fogja a lágyakat választani, miután csapattársa, Carlos Sainz elmondása szerint az egész hétvégén szenvedtek a piros Pirelliken.