Leclerc szombaton kihúzta a gyufát a Ferrarinál, de megbocsátottak neki

Sebastian Vettel Monzában is gondoskodott arról, hogy ismét sok kritikát kapjon a sajtóban, hiszen két igencsak furcsa hibát is vétetett, ami jelentős mértékben befolyásolta a futamát, akárcsak Lance Stroll versenyét a Racing Pointtal. A német kemény büntetést kapott, majd azzal egy 3 büntetőpontot is, így nagyon közel került ahhoz, hogy eltiltsák egy soron következő nagydíjról.

Vettel helyzete szép lassan több mint kényelmetlen, hiszen 2015 óta szerepel a Ferrarinál, de még mindig nem nyert címet, amire tavaly igencsak jó esélyei voltak, de hibázott és azóta sem tud kijönni ebből a gödörből. A pletykák közben folyamatosan az esetleges távozásáról és Fernando Alonso visszatérésről szólnak.

A legutóbbi versenyhétvégén a tavalyi évhez hasonlóan elvesztette a kontrollt és visszaesett a mezőny végére. Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke azonban kitart a versenyzője mellett. Egy esztendővel ezelőtt az emberek azt mondták, Charles Leclerc túl fiatal a Ferrarihoz, ám az eredmények őt igazolják.

Szombaton azonban volt egy kis probléma a két pilóta között, mivel a végjátékban Leclerc másképp döntött a szélárnyékozással és ez nem az első eset idén, amikor ellenmond az utasításnak, vagy egy olyan döntést hoz, ami számára ideálisabb. Vettelhez hasonlóan Binotto sem volt boldog a szituáció miatt, ami némi feszültséget teremtett.

„Ez nem befolyásolja a dolgokat. Ez olyasvalami, amit belsőleg megvitattunk. Lehetnek különböző nézőpontok és ha magát az eredményt nézzük, akkor az minden bizonnyal egy nagyon furcsa helyeztet teremtett. Azt hiszem, sokkal fontosabb volt az, amit Seb elsőként mondott, miszerint fordítsuk oldalt és tekintsünk előre.”

„Azt hiszem, ezek a srácok nagyszerűek és számíthatok rájuk, szóval ez nem igazán lesz hatással ránk. Mindez nem azt jelenti, hogy a helyzet nem fog megismétlődni, mert soha nem tudhatod. Mindig van valami, amiből tanulhatsz, ezért fontos, hogy megbizonyosodj arról, hogy megtanultad a leckét.”

Binotto a monzai győzelem után a csapatrádióban olaszul közölte Leclercnek, hogy megbocsátottak neki, ami erősen utalt a szombati eseményekre. „Ez arra utal, ami az elmúlt napokban történt, melyet meg is vitattunk. Olyasvalami, ami hármunk között marad – legalább jó munkát végzett. Szóval azt mondtam neki, hogy legalább elégedettek vagyunk az elvégzett munkájával.”

