A Ferrari még két nagyobb fejlesztéssel készül idénre – olasz sajtó

A legutóbbi öt viadalt Max Verstappen tudta behúzni, ennek köszönhetően pedig lényegében már bebiztosította magának az újabb világbajnoki címet. A Ferrari ezzel szemben tempóhiánnyal küzd Magyarország óta, miközben a gumikat sem tudják megfelelően kezelni.

Három nehezebb viadal után azonban Monzában mintha megtalálták volna a helyes utat a vörösök, és ugyan így sem tudtak a bikások fölé kerekedni versenytávon, biztató jelek azért voltak a továbbiakat illetően.

Sokan úgy vélték egyébként, hogy a Ferrari nyári szünet után látott gyengébb formájához a Belgiumtól életbe lépő új technikai direktívának is köze van, hiszen az FIA most már folyamatosan vizsgálja az autók függőleges pattogását, miközben a padlólemezeket is árgus szemekkel figyeli.

Még több F1 hír: Élet az F1 után: az Alfa Romeo másik sorozatot keres magának

A csapatnál ugyanakkor állítják, hogy nem emiatt romlott a teljesítményük. Szó volt arról is, hogy a Franciaországban bevetett módosított padlólemez lehet az oka a nehézségeknek, Monzában ezért Carlos Sainz külön verziókat is tesztelt, hogy meggyőződhessenek ezen elméletről.

Végül azonban arra jutottak, hogy a Paul Ricard-on debütáló padlólemez jobb, mint a korábbi verzió. Akkor azonban mi okozza a Red Bull továbbra is meglévő előnyét? A hírek szerint az egyik ok az lehet, hogy Adrian Neweyéknak az év eleje óta 20 kilóval sikerült csökkenteni az autó súlyát, ami már önmagában is komoly időnyereséget eredményezett.

Emellett egy olyan elmélet is van, hogy a Ferrari autója talán érzékenyebb a hasmagasság változásaira, és az olyan helyszíneken, mint mondjuk Spa vagy Zandvoort, ahol sok a szintkülönbség és a dőlés, az ő autójuk kevésbé simán tud futni, miközben a Red Bull képes kihasználni a megfelelő egyensúlyát még ilyen körülmények között is.

Monza ezzel szemben jóval simább körülményeket biztosított, a Ferrari pedig közelebb is tudott kerülni riválisához. Ahhoz azonban, hogy meg is előzzék őket, még többre lesz szükség, és olaszországi hírek szerint a költségvetési limitbe még két fejlesztési csomag fér bele náluk.

Ezek közül az egyik már a következő nagydíjhétvégén, vagyis Szingapúrban debütálhat, miközben a másikra kicsit többet kell várni, és talán Mexikóban vethetik be.

Szingapúrban a leszorítóerő lesz az elsődleges tényező, miközben az időmérőnek is fontosabb szerepe van, ezért nem árt minél előrébbről rajtolni. A csapatuk most optimistán várja ezt a viadalt, ahol legutóbb 2019-ben egyébként győzni tudtak Sebastian Vettel révén.

Elsősorban a szárnyak esetében és az autó alatt lehetnek még idén módosítások, miközben a technikai csapat már javarészt a 2023-as szezonra koncentrál. A következő évi autó pedig Mattia Binotto szerint „szépen kezd összeállni”. A Ferrari ettől függetlenül azonban szeretné jól zárni ezt az évet is, és ha a bajnokság már nem is lesz meg nekik, de futamokat még akarnak nyerni.

Jó hírek érkeztek Alex Albonról