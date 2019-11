A Ferrari Maranellóban dönt a Vettel-Leclerc ütközésről: „Nem történhet meg újra...”

Egyelőre nem lehet azt mondani, hogy olajozottan működne a Vettel-Leclerc duó. Az ifjú monacói megérkezésével teljesen más lett a csapat dinamikája. Korábban Kimi Räikkönen nemigazán helyezte nyomás alá Sebastian Vettelt, de a fiatal pilóta ezt gyakorlatilag már az évadnyitó Ausztrál Nagydíj óta képes erre.

Charles Leclerc és Vettel is vétett pár hibát az idény során, amik sokba kerültek. Legutóbb a Brazil Nagydíjon volt ezzel probléma, ráadásul összeütköztek egymással, ami mindig a lehető legrosszabb forgatókönyv. Az FIA úgy látta, mindkét fél hibázott, így a németet és a monacóit sem büntette meg, de az incidensnek még lehetnek belső következményei a Ferrarinál.

Mi fog történni a versenyzőkkel Maranellóban? „Meg fogjuk hozni a döntést.” - válaszolt Binotto a kérdésére.

Ez vajon jelenthet pénzbírságot, vagy figyelmeztetést is a pilóták részéről? „Nem, nem a pénzbírság kérdéséről vagy arról van szó, hogy kit hibáztatunk. Úgy gondolom, ma valóban szabadon harcolhattak egymással. Megtehették ezt, mert már megszereztük a második helyet a bajnokságban, így lehetőséget adtunk számukra ahhoz, hogy küzdjenek a saját helyükért az egyéni kiírásban.”

„A szabad harc azonban nem azt jelenti, hogy ostoba dolgokat kell csinálni, különösen, amikor csapattársakról van szó, két Ferrari-pilóta között. Számomra a mai egy szimplán ostoba cselekedet volt. Mindig van lehetőség arra, hogy jobban végezd a munkádat, de a mai hiba a versenyzők hibája volt. Csapatként mit tehetnénk jobban? A pillanat hevében nem fogunk erről gondolkodni, de később igen. Természetesen javítanunk kell a jövőben, és ez többet már nem történhet meg.”

„Amikor idén megpróbáltuk menedzselni a versenyzőinket, kritizáltak bennünket. Megengedtük számukra, hogy egymással is versenyezzenek. Ha pedig erre engedélyt adunk, ismét a kritikák kereszttűzébe kerülhetünk. Mindig van egy oka annak, ahogy döntünk, és ma jogosan engedtük őket, mert már megszereztük a második helyet.”

Binotto a múltban azt mondta, luxus számukra, hogy két ilyen versenyképes és jó versenyzőjük van. Ez még mindig így van? „Még mindig meg vagyok győződve arról, hogy ez egy luxus, mert mindketten jó versenyzők. Nagyon jó pilóták! Mércét jelentenek egymásnak. A szezon során közösen velük javultunk. Seb az idény második felében nagyon gyors volt, szóval összességében még mindig azt gondolom, hogy ez luxus. Az a tény, ami ma történt, azt mondanám, még szerencse is, hogy ez idén zajlott le, mert legalább lesz lehetőségünk a tisztázásra velük a jövő évre való tekintettel.”

„Nem hiszem, hogy most bármit is kezelnünk kellene. Fel kell ismerni azt, amit csináltak és a hibákat. Bárkiről is legyen szó, a hibák felismerése fontos, mert ezzel csak jobbá válhatsz. Ez igaz a versenyzőkre, a mérnökökre, és mindenki másra. Maranellóban közösen meg fogjuk érteni, hogy mi történt, mi volt a hiba, de nem hibáztatom őket, mert nekik kell ezt felismerniük.”

A Mercedesnél a Hamilton-Rosberg duónál egyértelmű szabályokat fektettek le. Ez olyasvalami, ami a Ferrarinál is működhetne? „Nem tudom, hogy mit csinált Toto. Nem akarom ezt megítélni, és nem is érdekel, de természetesen tisztáznunk kell, hogy ki van a csapatban, mi hülyeség és mi nem az. Az akciók határán vagyunk, de amikor összeütköztek, kétségtelenül valami nem volt rendben. Amikor szabadon harcolsz, akkor csak a versenyzőn múlik, hogy mennyit kockáztatsz. Ma azonban itt nem volt szükséges ez a kockáztatás.”