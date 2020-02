A Ferrari már felajánlotta Vettelnek a hosszabbítási lehetőséget Maranellóban

Nem túl gyakori, amikor felszabadul egy ülés a Ferrarinál. Charles Leclerc a garázs másik felében egy több évre szóló megállapodást írt alá a csapattal, miután kellően meggyőzte a vezetőséget erről. Maranello nem akart kockáztatni, és látván, hogy mekkora a potenciál a pilótájukban, hosszabbítottak vele.

Még több F1 hír: A Red Bull 2020-ban három csapatra oszlik

Ezzel kvázi több évre előre bebiztosították magukat, mert Leclerc még mindig nagyon fiatal, és folyamatosan fejlődik. Ugyanakkor a másik autóban is egy versenyképes pilótának kell ülnie, aki képes kihívást jelenteni a monacóinak.

A Leclerc-Vettel duó talán a legerősebb a rajtrácson, de egyúttal ez veszélyt is hordoz magában, amire már tavaly is voltak jelek, nemcsak a Brazil Nagydíjon, ahol összeütköztek. Mattia Binotto csapatfőnök azonban kitart amellett, hogy számukra sokkal inkább előny ez a páros.

Azzal, hogy Vettelnek nincs szerződése 2021-re, több pilóta előtt is felcsillant a lehetőség arra, hogy Maranellóba költözzön. A hírek szerint Lewis Hamiltonnal is tárgyaltak az olaszok, de a brit nemrég kiszállt ezekből a beszélgetésekből, egyrészt amiatt, mert túlságosan is korlátoznák azt, hogy mit csinálhat a sporton kívül.

Daniel Ricciardo és Carlos Sainz Jr. szintén felkerült a listára, de Binotto elmondása szerint Vettel az első választásuk, és arra törekednek, hogy a páros együtt maradjon. A legfrissebb hírek szerint lehetséges, hogy csak a német válaszán múlik mindez.

Sebastian Vettel, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Ferrari

A Ferrari-bennfentesnek tartott Turrini arról számolt be, hogy a finom sakkjáték első lépéseként a vezetőség szerződéshosszabbítást kínált Sebastian Vettelnek. A Ferrari már tájékoztatta a német világbajnokot arról, hogy kész megvitatni a szerződés esetleges meghosszabbításának feltételeit.

Fogalmazhatunk úgy is, hogy Vettelnek nincs ellenére a dolog, mivel még mindig nagyon szereti a Forma-1-et és a Ferrarit, valamint hisz abban, hogy velük is bajnok lehet. Elvégre ez a legnagyobb álma, Michael Schumacher miatt is.

Ez természetesen függ attól is, hogy az SF1000 mire lesz képes a szezon első felében, csakúgy a Sebastian és a Charles közötti kapcsolattól. Az érintett fél szándékait azonban hamarosan tisztázni kell Maranellóban, de a Ferrarinál továbbra sem gondolkoznak azon, hogy lecseréljék a versenyzőjüket.

A quotidiano.net hasábjain írt bejegyzés szerint Hamilton mellett számos lehetősége lenne a Ferrarinak, kezdve a már említett Ricciardóval és Sainz-cal, valamint ott van a saját juniorjuk, Giovinazzi is. Ugyanakkor jelenleg egyik opció sem olyan vonzó számukra.

Turrini szerint jelen pillanatban a leglogikusabb megoldás a némettel folytatott tárgyalás, ami mindkét oldal számára pozitív végeredménnyel zárulhat. Nézzük, mit hoznak a következő hónapok, amik sok szempontból érdekesek lehetnek.

George Russell első lépései a nemrég bemutatott F1-es Willamsszel, ami sokkal hamarabb elkészült, mint az elődje. A legendás brit csapat mindent megtesz azért, hogy elmozduljon a rajtrács végéről.