A Ferrari már bajnoki esélyes? – „Elkerülhetetlen”, hogy ne beszéljenek erről

Charles Leclerc révén Monacóban az idei második futamgyőzelmét aratta a Scuderia. A Red Bullnak eközben nem volt jó hétvégéje, így az egyéni és a konstruktőri bajnokság is jóval szorosabbnak tűnik, mint néhány hétvégével ezelőtt.

Max Verstappen előnye 31 pontra csökkent Leclerc-rel szemben, miközben a Ferrari a dupla dobogójának köszönhetően 24 pontra zárkózott a Red Bull mögé. Az F1 Nation podcast vendégeként a Ferrarinál nagyon régóta dolgozó egykori pilóta, Gene többek között Leclerc hazai sikeréről beszélt, és elmondta, az mennyit jelent a pilótának és a csapatnak.

„Már pénteken rendkívül gyors volt. Az autó is remekül működött, különösen a lassú kanyarokban. Azt kell mondanom, hogy ennek így kellett történnie, még az is, ami Carlosszal történt, hogy visszakapta a harmadik helyét. A tény, hogy a piros zászló után nem voltak már kerékcserék, még inkább megkönnyítette Charles helyzetét. Azért is volt fontos, mert úgy tűnt, el van átkozva Monacóban.”

„Annyit elmondhatok, hogy komoly teher került le a válláról. El sem tudtam volna képzelni, hogy jövőre úgy érkezünk meg Monacóba, hogy most megint történik valami – az elviselhetetlen lett volna. Szóval nagyon örülök neki.”

„Tudom, hogy nem szabadna erről beszélni, és Fred is azt mondja, hogy ne nézzük a bajnokságot, de ez elkerülhetetlen. Ha ránézünk, akkor látjuk, hogy csak huszonvalahány pont a lemaradás, ami semmi. Egyelőre azonban élvezzük a helyzetet, aztán majd látjuk, mi történik.”

Ami pedig Leclerc sikerét illeti, Gené még elmondta, hogy a hétvége során igazából csak egy aggasztó pillanata volt a csapatnak. „Elég vicces, de a legnehezebb rész a Q1 volt. Csak egyetlen köre volt. Akár ki is eshetett volna – hihetetlen. A futam? Mindkét rajtnál kontrollálta a dolgokat, majd menedzselte a tempót. Egész hétvégén az irányítása alatt tartott mindent.”

„Charles rendkívül magabiztos volt a féktávokon. A Rascasse-ban, a Sainte Devote-ban pedig szupergyors. Az utóbbi időben sokat foglalkoztunk a beállításokkal, és azt mondja, az autója már pont úgy viselkedik, ahogy ő szeretné. Igazából már az előző forduló során is látszott, hogy fekszik neki az autó, és nagyon boldog amiatt, ahogyan az viselkedik.”

