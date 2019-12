A Ferrari magyarázata a taktikára: Vettel marad, a Red Bull félelmetes

A Ferrari a második helyen fejezte be a bajnokságot a Mercedes mögött, de nem volt valós esélyük a címre. A Red Bull-Honda ugyanezt mondhatja el magáról. Mindketten sok pontot veszítettek a némettel szemben, különösen az év első részében.

Az évadzáró Abu Dhabi Nagydíjon Charles Leclerc amiatt küzdött, hogy megszerezze a bajnokság harmadik helyét, de nem jártak sikerrel. Kiderült, hogy a Ferrari miért döntött a furcsább taktika mellett a korai kiállással, ami végül nem volt a legjobb ötlet, és Max Verstappen második lett.

„Charles 2.5 másodperccel vezetett Verstappen előtt, aki egyre inkább közelebb állt az alávágáshoz. Fontos volt számunkra, hogy elég korán álljunk ki, és a kemény gumikkal folytassuk tovább, amik az egész távot kibírhatták volna, legalábbis ezek voltak az előrejelzések, amiket még pénteken kaptunk.” - mondta Binotto a Sky Italia előtt

„Ez volt a mód arra, hogy ott maradjunk, megtarthassuk a helyünket. Később, amikor Verstappen feltette a friss gumikat, sikerült megelőznie Charles-t. Amikor kiálltunk, akkor azt azért tettük, mert esélyünk volt erre anélkül, hogy pozíciót vesztettünk volna, így biztonságosabb volt.”

Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, congratulates Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, after the race Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

„A mai futam nem volt a legjobb számunkra, figyelembe véve a feltételeket, így ki kellett próbálnunk valamit. Csak annyit tehettünk, hogy megpróbáljuk. Meg akartuk szerezni a harmadik helyet Charlesnak, de tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz, mert 11 ponttal volt Max mögött. Ez volt a célunk, és emiatt akartunk megpróbálni valamit.”

„Jó volt látni őt a dobogón, mert ez egy remek verseny volt tőle. Ez a szezonjára is igaz. Kár lett volna, ha nem állhat fel a dobogóra. A másik oldalon Sebastian minden bizonnyal nagyon motivált, és ezt a szezon második felében meg is mutatta.”

„Hosszú volt ez a bajnokság, ami 21 futamot tartalmazott, de Seb jövőre is velünk lesz, minden kétséget kizáróan, és biztos vagyok benne, hogy nagyon motiváltan tér majd vissza. Télen pedig az lesz a prioritásunk, hogy koncentráltak maradjunk. Az autó jó úton halad, de az aerodinamikai fejlesztések még hátra vannak.”

„Meg kell próbálnunk közösen dolgozni, hogy mindez jól működjön. Az ember egy szezon vége után már az ünnepekre gondol, de fontos, hogy megtartsuk a koncentrációnkat. Három nagyon erős csapatról beszélünk, és mindig is azt mondtam, ritka az, amikor ilyen erős ellenfelek találkoznak egymással a Forma-1-ben.”

„A Mercedes legyőzése a prioritás, és azt hiszen, mindannyian erre készülünk, de a Red Bull is egy félelmetes csapat 2020, 2021 és 2021 szempontjából is. Ők egy nagyszerű csapat. Mindig is azok voltak, és közben egyre nagyobbá váltak.”

