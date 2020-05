A Ferrari legnagyobb kihívását a Vettel-helyzet kezelése jelentheti

Azzal, hogy a Ferrari már a 2020-as versenyek előtt bejelentette az év végi szétválását Sebastian Vettellel, egy igen érdekes helyzet állt elő. Ez pedig negatív hatással lehet a csapat működésére, a légkörre, és mindenre, ami ehhez kapcsolódik.

A Mercedesnél sem értették a Ferrari időzítését, mivel ez erős hatással is lehet Vettel motivációjára, a csapattársával és a csapattal való kapcsolatára. Az pedig nyilvánvaló, hogy Charles Leclerc kaphatja meg a teljes támogatást, mivel ő az, akinek érvényes szerződése van a következő évekre, és jövőre már Carlos Sainz Jr. lesz a csapattársa.

Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke már tavaly is nagyobb kihívásokkal találhatta szembe magát a párost tekintve. Ez most egy új szintre léphet, ugyanakkor bizonyos szempontból egyszerűbb is lehet, mert nem kell tartaniuk attól, hogy elveszítik Vettelt.

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Enzo Ferrari fia, Piero, aki részvényese a legendás márkának, reméli, hogy a Forma-1 július elején tér vissza az Osztrák Nagydíjjal, és emellett bízik abban, hogy Binotto kezelni tudja ezt a rendkívüli helyzetet.

„Először is, remélem, hogy a motorok júliusban újraindulhatnak Ausztriában. A Mercedest nem lesz könnyű legyőzni, de soha nem állunk le a próbálkozásokkal, és ezt a rajongóink is tudják. Hiszek az általunk hozott döntésekben. Leclerc személyében van egy fiatalemberünk, aki a reményt és a lelkesedés szimbólumát jelenti. Optimista vagyok.” - idézte a SoyMotor Ferrarit a Formula Passion-tól

„Ami pedig Sebastian Vettelt illeti, Mattia Binottónak bátornak kell lennie ezen objektíven rendellenes helyzet kezeléséhez. Nem tudom, hogy az édesapám miként kezelné a helyzetet, de azt mondta, hogy a társaság sokkal több, mint bármelyik alkalmazott, beleértve a versenyzőket is.”

Piero jól emlékszik azokra az időkre, amikor még Gilles Villeneuve és Niki Lauda versenyzett a Ferrarinak. Az osztrák legenda világbajnok lett velük, de nem volt felhőtlen a kapcsolata Enzo Ferrarival.

„Gilles Villeneuve egy barát volt, és különleges képességekkel bírt, de Niki megváltoztatta a versenyek történelmét. Az édesapámmal minden rosszul végződött, ám volt idő arra, hogy újra találkozzanak. A kölcsönös tisztelet nagyon erős volt egymás között.”

