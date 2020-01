A Ferrari Leclerc-Sainz duót akar 2021-től?

Meghosszabbítja-e Vettel a szerződését a Ferrarinál 2020 után? Bár nem minden szurkoló beszél még róla, de az biztos, hogy ez lesz az előttünk álló szezon egyik nagy kérdése. A pletykák már bejárták a sajtót, mind az, hogy meghosszabbítja a szerződését, hogy eligazol másik gárdához, esetleg vissza is vonul. Leo Turrini, a National Daily újságírója, aki mindig is közeli kapcsolatban állt a Maranellóval, osztotta meg véleményét a német pilóta helyzetéről.

Még több F1 hír: Ismét a Ferrari lett a világ legerősebb márkája

Úgy néz ki, a vezetőségnek már világos tervei vannak a jövőről, mert nem csak meghosszabbították Charles Leclerc szerződését 2024-ig, de leigazolták a Ferrari Driver Academy-be öccsét, Arthurt. A Ferrarinál az a legnagyobb kérdés, ki legyen Leclerc mellet a 2021-es szezonban, és nem biztos, hogy Vettel lesz a befutó.

„A Ferrari igazi befektetést csinált Leclerc-el a 2024-ig tartó szerződéssel. Egyértelmű, hogy töretlenül bíznak benne, és hogy még komfortosabban érezze magát Maranellóban, az öccsét is szerződtették.” Turrini szerint Verstappen Red Bullal kötött 2023-ig tartó szerződése miatt Hamilton is hosszabbítani fog a Mercedes-szel. A fenti történések miatt Vettelnek rövidtávon csak a hosszabbítás marad opció, esetleg egy negyedik, nem top-csapatba igazolni (Renault, McLaren?).

Charles Leclerc, Ferrari Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

„Szerintem ha Verstappen hosszabbított a Red Bullal, miközben csak a Mercedes volt számára opció, hamarosan kapjuk a hírt, hogy Hamilton is marad. Ezen a ponton a Ferrari viszonylagos nyugalomban lehet, és alaposan átgondolhatják, hogy kit szeretnének Leclerc mellé.”

„Sebastian Vettel remek pilóta, de ha Hamilton marad a Mercedesnél, akkor hirtelen opciók nélkül találhatja magát, hacsak nem kockáztat egy negyedik csapattal. Ha folytatni szeretné a versenyzést Maranellóban, akkor nem szabad, hogy alárendelve érezze magát Leclercnek. Amíg kettejük között működik egyfajta balansz, addig nincsen semmi baj, de őszintén, 2019-ben nem mindig ezt láttuk.”

Ha esetleg Vettel a visszavonulás mellett dönt, a Ferrarinak biztosan van B és C terve is. A B terv Daniel Ricciardo lehet, ugyanis az ausztrál szerződése év végén lejár a Renault-nál. A C terv alatt Antonio Giovinazzit, vagy Carlos Sainzot érthetjük, pletykák szerint a Ferrari 2021-re szeretné megszerezni a spanyolt Leclerc mellé.

Ha Vettel megegyezne a Ferrarival akár a 2021-es szezonra is, a Ferrari valószínűleg nem kínálna olyan magas fizetést, mint a mostani szerződés. Ha ez még nem lenne elég, a Ferrari utóbbi lépéseiből világosan kivehető, hogy Leclerc-t tartanák első számú pilótának.

Vajon egy négyszeres világbajnok meg tudna barátkozni ezzel az új helyzettel, vagy inkább elmegy egy kisebb csapathoz, hogy ott ismét vezéregyéniség lehessen? A kérdéseinkre biztosan választ kapunk a következő hónapokban.

Ajánlott videó: