A Ferrari lassabb, mint az ügyfélcsapat autója - 2. rész

A cikk első részét itt találjátok: A Ferrari lassabb, mint az ügyfélcsapat autója - 1. rész

A Ferrari nem számít gyors csodára

Vettelnek nem volt választása a futam után, kénytelen volt ugyanazokat a válaszokat adni ugyanazokra a kérdésekre. Bizonyos helyeken próbálta kissé humorosan felfogni a dolgokat. „Sok tudást szereztünk ma. Spa felfedte a gyengeségeinket. Erősségeink amúgy sincsenek nagyon.”

„Sok mindent kipróbáltunk, de semmi sem jött be. A pálya erőt kíván, ezért ez minket jobban érintett. A gumikat sem sikerült rendesen felmelegítenünk. Amikor Kimi néha gyorsabb nálunk, akkor ott valami nem normális. Még ha minden a tervek szerint ment volna, akkor se lettünk volna ötödikek.”

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, and Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

Vettel azonban figyelmeztetett, hogy nem szabad frusztrálttá válniuk. „A frusztráció nem vezet sehova. Meg kell próbálni a lehető legtöbbet kihozni a dolgokból, erősnek és nyugodtnak kell maradni. Csodákra és gyors megoldásokra nem lehet számítani” – tette egyértelművé a német, hogy egyhamar nem várhatunk tőlük túl sokat.

Vettel ezzel talán a soron következő monzai versenyre utalt, ahol a motornak még ennél is fontosabb szerepe lesz. Binotto reméli, hogy az időmérős motormódok betiltása segíthet nekik, de ez sem garantált.

A Ferrari főként akkor van gondban, amikor aerodinamikai hatékonyságra lenne szükség. Az SF1000-es aerocsomagja talán ott a legrosszabb, amikor sok leszorítóerőt kéne elérni minimális szárnyakkal.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

A Ferrari most annak issza meg a levét, hogy két évig rossz irányba fejlesztette az autóját.

„Amikor 60 vagy 70 lóerővel több van, akkor arra építem az aerodinamikai koncepciómat. Akkor nem zavar olyan mértékben a kevésbé hatékony leszorítóerő. Pontosan ez történt a Ferrarival. Most, hogy már hiányzik nekik ez az extra teljesítmény, teljesen a másik irányba kéne menniük. Ezt nem lehet rövid időn belül véghez vinni” – véli a konkurencia.

Ezen okokból a Ferrari talán titokban örül is annak, hogy nem lesznek tele a monzai lelátók. Binotto bocsánatot is kért a tifositól. „Mi is annyira csalódottak és mérgesek vagyunk a teljesítményünk miatt, mint a szurkolók. Minden okuk megvan rá. Viszont csak akkor léphetünk túl a nehéz időkön, ha összetartunk” – vonta le a következtetést a csapatfőnök.

