A Ferrari követheti a Renault útját?

A Racing Point 2020 elején mindenki számára megrökönyödést okozott az RP20-szal, amely a Mercedes 2019-es viágbajnoki autójának egyértelmű másolata, azonban a Renault találta meg végül a másolási koncepciójuk gyengepontját, amelyhez a sportszabályzat változása is kellett.

A Racing Point 2019-ben még nem használta a Mercedestől akkor még szabályosan kapott hátsó fékhűtőrendszereket, azonban a 2020-as autóra ezt már felrakták, ami ellent mondot a sportszabályzatnak, ami kimondta, hogy 2020-ra már minden csapatnak magának kell terveznie a kérdéses elemeket.

A Racing Pointot végül a 70. Évforduló Nagydíja előtt 15 pont levonásával, és 400,000 eurós bírsággal sújtották a versenybírók. A Renault és a Ferrari az ítélet szigorításáért fellebbezett, míg a Racing Point érthetően a büntetés ellen.

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, alongside Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A Renault azonban tegnap este robbantotta a bombát, amikor bejelentették, hogy a fellebbezésük visszavonását kérték. A Ferrari így egydül maradt a fellebbezésével, azonban Albert Fabrega, a neves spanyol újságíró szerint a Ferrari hamarosan követheti a Renault példáját, és visszavonhatják a fellebbezésüket.

Fabrega értesülései szerint amennyiben a Ferrari ezt megteszi, a Racing Point is visszavonja a saját fellebbezését, és elfogadják a kiszabott büntetést.

Az Auto Motor und Sport azonban arról ír, hogy a Ferrari még nem akarja azonnal feladni az ügyet, mert a második vizsgálatoktól azt remélik, hogy újabb információk látnak majd napvilágot a Mercedes szerepvállalásáról, ugyanakkor ők is megjegyzik, hogy még nem egyértelmű, hogy a Ferrari így is folytatni akarja-e az ügyet.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG and Mattia Binotto, Team Principal Ferrari Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

A Ferrari 2019-es motorügyéhez hasonlóan a kulcskifejezés most is „a sport érdeke,” mindkét fél hajlandó lenne az egyezség kötésére még a második meghalgatás előtt, ás valószínűleg az FIA is ezen az állásponton van.

A Renault elmondta, hogy a céljuk végig az volt, hogy a 2021-es szabályokkal, és a Concorde egyezményben foglaltakkal megakadályozzák az újabb másolásokat, és mivel erre a garanciát kaptak, ejtik az ügyet, míg a Ferrari „átláthatóságot” követel, kérdés tehát, hogy maranellóban megelégedtek-e az eddig fejleményekkel.

