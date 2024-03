A Ferrari korábbi világbajnoka rendkívüli aukciót tart

A dél-afrikai pilóta 1972 és 1980 között 111 nagydíjon indult, és ezen idő alatt tíz futamgyőzelmet ünnepelhetett. A 74 éves Scheckter azonban most úgy döntött, hogy 12 autót kínál eladásra az RM Sotheby’s monacói árverésén, amelyet május 11-én tartanak majd.

A legértékesebb masina kétséget kizáróan a szívóhatású 1979-es F1-es Ferrarija, az utolsó olyan autó, amely még Enzo Ferrari élete alatt elhódította az F1-es bajnoki címet az olasz márkának. Egészen pontosan a #040-es karosszéria kerül majd kalapács alá, amely a negyedik volt az öt megépített 312 T4-ből.

Ezt kizárólag Scheckter vezette, aki a belga és a monacói futamot meg is nyerte vele, ami csak tovább növeli az autó értékét. Scheckter vezetésével emellett a Ferrari abban az évben Monzában is győzni tudott, aminek köszönhetően elhódították az egyéni és a konstruktőri bajnoki címet is.

A háromliteres, 12 hengeres masinát még 1982-ben vette meg a csapattól, és az értékét jelenleg 4,5-5 millió fontra becsülik. Az aukción emellett ott lesz az az 1971-es McLaren M19A, amellyel Scheckter a következő évben megejtette F1-es debütálást az Amerikai Nagydíj keretében.

A dél-afrikai emellett még egy híres hatkerekű Tyrell P34-et is áruba bocsát, bár ez nem egy eredeti autó, hanem egy 2008-ban újjáépített modell. Scheckter egyébként az 1976-os Svéd Nagydíjon győzelmet aratott azzal az autóval, és négy további dobogós helyezést is szerzett.

A Forma–1-es gépek mellett azonban lesznek F2-es és F3-as masinák is az aukción, sőt, még egy 1960-as Alfa Romeo Giulietta SZ sportautó is, amely 1961-ben 1963-ban elindult a híres Targa Florio közúti versenyen.

Scheckter összesen tehát 12 autót kínál majd eladásra az aukción, melyek összértéke nagyjából 11 millió fontra rúg.