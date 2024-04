A Ferrari korábbi pilótája szerint az olaszok idén akár le is győzhetik a Red Bullt

Arnoux azt sem tartja kizártnak, hogy a Ferrari idén akár konstruktőri bajnok is lehet, köszönhetően a rendkívül erős párosuknak, míg a bikásoknál jóformán csak Max Verstappen van harcban, hiszen Sergio Perez gyakran nem tudja kiautózni az autóban rejlő potenciált.

Ezt láthattuk Ausztráliában is, ahol Verstappen kiesése után Perezre hárult volna, hogy mentse a csapat becsületét, de egy ötödik helynél neki sem futotta többre. „Sainz tényleg fantasztikus hétvégét futott Ausztráliában” – mondta Arnoux a La Gazzetta dello Sportnak.

„Persze, Max Verstappen kiesett, de a Ferrari ezt teljes mértékben ki tudta használni. Azt már eddig is tudtuk, hogy az autójuk gyorsabb, mint a tavalyi, ahogyan az is látszik, hogy sokkal közelebb vannak a Red Bullhoz. Ezt meg is erősítette az ausztrál viadal. Még nincsenek a Red Bull szintjén, de majdnem. Nyilván az is igaz, hogy náluk csak egy autó van a Ferrarik előtt.”

A francia emellett honfitársát, Frederic Vasseurt is dicsérettel illette az utóbbi évben elvégzett munkájáért. „Rövid időn belül teljes egészében ki tudta használni a szabályokat. Még erősebbé tette a csapatát, miközben a pályán lépésről lépésre nyerik a tizedeket. Emellett azt is látom, hogy sok problémát megold az istállónál.”

„Ha így tudják folytatni, akkor harcolhatnak majd a futamgyőzelmekért, és onnan pedig már nem tudnám megmondani, miért ne mehetnének a bajnoki címért is” – vélekedett Arnoux, aki pályafutása során hét F1-es futamot tudott megnyerni.

Szerinte pedig a Ferrari erős pilótapárosa miatt az sem elképzelhetetlen, hogy letaszítsák a trónról a Red Bullt a konstruktőri tabellán. „Először is, remélem, hogy az a sok szóbeszéd a nem megfelelő viselkedésről a Red Bullnál eltűnik majd” – mondta Christian Horner botránya kapcsán.

„Én valódi párharcot akarok látni. Ezért is lenne jó, ha a Ferrari apránként el tudná venni a Red Bull előnyét, és a végén harcolni tudnának a konstruktőri bajnokságért. Ez lehetséges is lenne, hiszen Perez nem igazán teljesít magas szinten. Sőt, valójában úgy gondolom, hogy ha a Ferrari nem fut bele idén nagy problémákba, akkor még talán jobb esélyük van megnyerni a csapatbajnokságot, mint a Red Bullnak.”

