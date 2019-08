A Ferrari korábbi főtervezője novemberben tér vissza: átszervezések Maranellóban

Simone Resta hosszú ideje volt a Ferrari vezető tervezője, majd tavaly az Alfa Romeóhoz költözött, mint technikai igazgató. Mivel Mattia Binotto arra törekedett, hogy megerősítse a szervezetét, miután télen átvette az irányítást, visszahívta Restát, hogy vállaljon jelentős szerepet a technikai osztály vezetésével. Resta hivatalos munkakörét azonban még nem erősítették meg.

Még több F1 hír: A Ferrari nagyobb vereségre számított a magyar időmérőn

Binotto a Motorsport.com kérdésére elmondta, keményen dolgozik a Ferrari infrastruktúrájának megerősítésén és annak átalakításán, hogy minden a helyére kerüljön, és meggyőződjön az alatta lévő támogatásról. Resta visszatérése pedig az egyik legfontosabb személy ebben a projektben, akihez a svájci szakember erősen ragaszkodott.

A Ferrari csapatfőnöke hozzátette, van néhány ember, akikre nagyon fontos láncszemként tekint. Binotto annyit elárult, hogy ezek az emberek a kasztni és a motor területén dolgoznak, akiket fő pilléreknek nevezett, és ők azok, akikkel kényelmesen érzi magát, mert felelősséget vállalnak a technikai osztályokért, beleértve a kiegészítő egységeket is, ahol szintén van egy fontos embere.

Binotto maga erősítette meg, hogy Resta november első napján tér vissza, és ő lesz az a pillér, akire különösen számít, és a tervek szerint a megérkezéséig be is fejezik az átszervezéseket. Noha Binotto a csapatfőnöki munkája miatt már nem vesz részt közvetlenül a technikai osztály életében és vezetésben, továbbra is az egyik fő fókuszpontként tekint arra, különösen a hosszú távú tervezés szempontjából.

„Még mindig ott vagyok a háttérben, és a fókuszom legnagyobb részében a technika áll, de már nem napi szinten veszek ebben részt. Emellett 2021 egyre közeledik, és meg kell győződnünk arról, hogy készen állunk a jövőre, és ezek a srácok segítenek nekem közép-és hosszú távon, nemcsak napi szinten.”