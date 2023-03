A Ferrari kitart a „problémás” 2023-as hátsó szárnya mellett

A Ferrari a bahreini előszezon teszt harmadik napján rakta fel először az SF-23-ra az egyik 2023-as fejlesztését, egy új hátsó szárnyat, amelyet kettő helyett csak egyetlen, hattyúnyakos pillér tarott a helyén. Az installációs körök után azonban le is kellett szerelniük a szárnyat, miután az a DRS aktiválása után eltört.

Egy héttel később az első szabadedzésen újra megpróbálkozott a szárny bevetésével a Ferrari, akkor pedig a szárny kontrolállhatatlan vibrációja miatt mondtak le az elem használatáról.

A Ferrari veterán mérnöke, Jock Clear szerint azonban nem mondanak le a fejlesztésről, mivel az egyértelműen jobb teljesítményt nyújtana a Ferrari aktuális hátsó szárnyánál, amit még 2022-ből hoztak magukkal.

„A duplapilléres kialakítást 2022-ből hoztuk magunkkal az már egy kipróbált elem. Az új hátsó szárny nagyon későn készült el, talán csak a fejlesztés utolsó heteiben” – nyilatkozta Clear a Motorsport.com-nak.

„Azzal, hogy csak egyetlen helyen áll a tartó a légáramlat útjába, a főelem aljára több levegő jut, és nagyobb lesz a szárny hatékonysága. Mint minden alkatrészt, ezt is fel kellett rakni az autóra, hogy megbizonyosodjunk a működéséről. Pontosan ez történt a teszten és a szabadedzésen is. Folytatni fogjuk a fejlesztést, mert úgy látjuk, érdemes kitartani az elgondolásunk mellett.”

Clear elismerte, hogy versenyhétvégék szabadedzései nélkül nem tudnák pontosan meghatározni a szárny vibrációjának eredetét.

„Nagyon nehéz reprodukálni ezt a fajta vibrációt a szélcsatornában. A szárny szilárdságát csak a valós méreten tudjuk megmérni, ezért is kell azt felraknunk az autóra, és persze manapság minimális időt kapnak a csapatok tesztelésre. Kamerákkal, szenzorokkal elemeztük a szabadedzésen is a szárnyat, most megyünk és feldolgozzuk az adatokat. Amikor úgy látjuk, hogy a szárny készen áll a versenyzésre, visszakerül az autóra.”