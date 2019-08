A Ferrari kicsivel még mindig jobb lehet a Red Bullnál

Pierre Gasly az eredményeket tekintve még mindig nagyon szenved, ráadásul számára is egy remek lehetőség ment el a Német Nagydíjon, melynek a végén összeütközött a Toro Rosso-Honda újoncával, Alexander Albonnal. A francia kiesett, a thai pályán maradt és 6. lett. Gasly szerint Albon kétszer is bemozdult előtte, de az FIA versenybalesetnek minősítette az esetet.

Gasly alatt még mindig remeg a léc, de azt Dr. Helmut Marko is kizárta, hogy az év vége előtt leváltsák a pilótájukat. Pierre szerint a fejlődése egyre láthatóbb, még akkor is, ha Hockenheimben nullázott. Többek között erről is beszélt a fiatal pilóta, kitérve a Ferrarira, ami kicsivel még mindig jobb lehet.

„Ha a száraz tényeket nézzük, akkor láthatjuk a fejlődést, független attól, hogy mindez legutóbb az eredmények formájában nem került megerősítésre. A teljesítmény és az eredményesség nem mindig jár kéz a kézben, de rengeteget dolgozom a csapattal azon, hogy minden a helyére kerüljön. Ez jelenleg is így van, szóval nincs kivétel.”

„Ha megnézzük a németországi időmérő edzést, akkor láthatjuk, hogy Silverstone után előrébb léptem, és a negyedik rajthelyet szereztem meg, miközben kevesebb, mint 0.1 másodpercre voltam az első sortól. Sajnálatos, hogy mindez a pályán nem került megerősítésre vasárnap, maga az a fejlődés, és ugrás, amit a Brit Nagydíj után értem el. Ebben több minden is benne volt, kezdve a körülményekkel, vagy az Albonnal való ütközéssel, de sokat nem akarok erről beszélni.”

Pierre Gasly, Red Bull Racing plays tangle football Fotó készítője: Mark Sutton / Sutton Images

„Ha megnézem a belsőkameárs felvételeket, akkor nem igazán az én verzióm kerül megerősítésre. Ha azonban mindezt kívülről tesszük meg, akkor elég erősen láthatjuk azt, hogy másodszor is bemozdul, ami szerintem nem igazán volt szükséges. Ugyanakkor az eredményt már úgysem kapom vissza, csak egyszerűen sajnálatos a dolog, mivel azon a ponton reálisan nézve csak Vettel autója volt előttem, aki második lett, így egy remek lehetőség szállt el számomra arra, hogy fontos pontokat szerezzek a csapatnak.”

„Most itt vagyunk a Hungaroringen, ahol tavaly a 6. helyen értem célba, de hogy őszinte legyek, számomra nem igazán számít az, hogy itt vagyok, vagy egy másik pályán. Egyszerűen csak örülök annak, hogy versenyezhetek, még közvetlen a nyári szünet előtt. A legfontosabb az előrelépés végrehajtása, és a dolgok persze nem mindig mennek tökéletesen, de szerintem Silverstone óta sok jó változtatást hajtottunk végre. Fontos, hogy a lendület megmaradjon itt Magyarországon is.”

Pierre Gasly, Red Bull Racing plays tangle football Fotó készítője: Mark Sutton / Sutton Images

A Red Bull már egyértelműen jobb, mint a Ferrari? „Nem hiszem, hogy ez egyértelmű lenne. Szerintem az az egyértelmű, hogy harcban vagyunk egymással, és maga a fejlődés rendben van. Az pedig lenyűgöző, hogy mekkora hátrányt dolgoztunk le az élcsapatokhoz képest. Hockenheimben a Ferrari a szabadedzések után meglehetősen erősnek tűnt, és ha objektíven nézzük a dolgot, akkor azt hiszem, még mindig van némi előnyük, különösen az időmérőkön. Ami pedig a versenyt illeti, sokkal közelebb vagyunk.”

„Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy legyőzhetjük őket, még akkor is, ha az év első részében több pontot is gyűjthettünk volna, akárcsak ők. Elkövettek néhány hiába, és elvesztettek pár lehetőséget a pontszerzésre. A gyárban hatalmas a fejlesztés, nagy a lendület, szóval egy igen izgalmas második félév vár ránk.”

A Red Bull még azt is megtette Gasly számára, hogy átadta neki Verstappen beállításait: „Azt hiszem, már nagyon közel vagyunk, és hasonlóak a visszajelzéseink. Olyan dolgokból indulunk ki, amiket már ismerünk, mert Max ennyire versenyképes, tehát mindkét oldalnak hasonlónak kell lennie.”

„Maga az autó kapcsán pedig azt mondhatom a tavalyihoz képest, hogy kicsit változtatnom kellett a vezetési stílusomon, mivel a gép eredetileg nem felelt meg annak. Ugyanez a helyzet a csapattal is, mert valójában kompromisszumot kellett kötnünk, amire szükség is van. Most már többé-kevésbé ott vagyunk, ahol lennünk kell, miközben hasonlóbb beállításokat használunk Maxhez képest. De szerintem nagyon hasonló a helyzet a tavalyihoz képest.

Az Alfa Romeo magyar F1-es eSport-versenyzője nem bír magával és a barcelonai aszfaltcsíkon is világrekordot futott, amivel ismét felhívta magára a figyelmet.