A Ferrari kicsit eltaktikázta magát az időmérőn, ezért nem sikerült a Q3

A nagy bajnoki rivális, a McLaren eközben remekelt, főleg Lando Norrisszal a volánnál, a brit azonban végül pórul járt a Q3 elején, Daniel Ricciardo viszont így is a negyedik lett, tehát bőven megelőzte a két Ferrarit, akik Valtteri Bottas büntetése révén minimum egy hellyel előrébbről rajtolhatnak majd.

Azért mondjuk, hogy minimum, mert még nem tudni, mi lesz Norris autójának sorsa a balesetét követően. Könnyen lehet ugyanis, hogy a sérülés mértéke túl nagy, és akkor csak a bokszból rajtolhat majd, ezzel pedig újabb egy helyet nyernének.

Ettől függetlenül egyik pilóta sem lehet elégedett a teljesítménnyel, bár azt is érdemes hozzátenni, hogy talán a csapat is eltaktikázott valamit a kijövetel időpontjával, amelyről Charles Leclerc is beszélt a rádióban.

A monacói azóta viszont már lenyugodott, és átgondolta a helyzetet. „Úgy érzem, talán a második menetünk egy kicsit túl korai volt, az edzés után azonban megértettem. Hangot adtam elégedetlenségemnek, de később elmondták, hogy esőt láttak a radaron a Q2 végére, és ezért mentünk hamarabb. A kezünkre is játszhatott volna, de nem ez történt.”

Most a kérdés az, hogy ha a versenyen is hasonló körülmények fogadják őket, akkor mit tud kihozni a lehetőségeiből a Scuderia. Leclerc egyébként nem érezte olyan rossznak az autót, csak annak teljesítménye hiányzott, ami sosem jó.

„A kvalifikáció alatt az autó egyensúlyát rendben találtam. Az összteljesítmény viszont nem olyan, mint a McLarené, akik igazán lenyűgözőek voltak jelen körülmények között. Az egyensúly tehát egész jó, csak nincs meg a kellő tempónk. Majd látjuk. Biztosan trükkös viadal lesz, és még szerencsénk is lehet” – mondta Leclerc.

Carlos Sainz eközben szintén úgy vélte, hogy túl hamar mentek ki a Q2 végén, de neki más baja is volt az autóval: nem volt kellő tapadása az első tengelyen, és nem érezte megfelelően Ferrariját.

„A meglévő információk alapján azt hittük, esni fog néhány percen belül. Kimentünk az intereken az eső előtt, de aztán az kicsivel később jött, ami azt eredményezte, hogy túl korai köröket futottunk. Viszont nem is ez volt a legfőbb gondom. Nem éreztem az autót, nem volt tapadásom az első gumikon, és emiatt nem ment úgy.”

