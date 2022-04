A Ferrari két autóval akar harcolni a Red Bull ellen

Carlos Sainz számára rémálommá vált a melbourne-i Q3, ugyanis a spanyol nem tudott jó kört futni a végén, így meghibásodás miatt megálló Alonso elé, csak a kilencedik helyre kvalifikálta magát, míg csapattársa, Charles Leclerc megszerezte a pole-t a két Red Bull előtt.

A Ferrari sportigazgatója, Laurent Mekies beszélt a helyzetről a kvalifikáció után, aki elárulta, hogy arra számítanak, hogy a spanyol fel fog tudni zárkózni az élmezőnyhöz a rajt után és két autóval tudnak majd harcolni a Red Bull ellen a futam során.

Mekiest az erőviszonyokról is megkérdezték, melyre azt a választ adta, hogy most is nagyon erős a Red Bull, sőt a harmadik szabadedzésen erősebbnek is tűntek. A Red Bull az irányíthatósággal, míg a Ferrari a pattogással küzd. A futam szempontjából döntő lehet, hogy melyik csapat tudja majd jobban kezelni a saját problémáit.

„A piros zászló közbeszólt, Carlosnak megvolt a tempója. Biztos vagyok benne, hogy vissza fog vágni! Azt kellett mondanunk Carlosnak, hogy változtasson a terven, és nyomja egyből és ennek volt némi következménye” – mondta Mekies.

„Biztos vagyok benne, hogy nem ideális vezetni az autót a pattogással. Nem hiszem, hogy ideális, de végül is Charles és Carlos nagyon jól alkalmazkodott hozzá. Tudjuk, hogy Melbourne még az új aszfalttal is rázósabb lesz, mint máshol. Itt egy kicsit jobban küzdöttünk vele, mint más pályákon, de mindkét pilóta jó munkát végzett” – zárta.

A Ferrari jelenleg egyéniben és a konstruktőrök között is vezeti a világbajnokságot, ugyanakkor Dzsiddában a Red Bull örülhetett Max Verstappen győzelmének. A csata egyelőre fair és kiegyensúlyozott, de ez akár már a holnap reggeli futamon is megváltozhat.