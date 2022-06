A Ferrari keserű szájízzel távozott Monacóból

Nagy volt a csalódás a Ferrarinál a múlt hétvégén Monacóban. Az olaszok az első két helyről vágtak neki a vasárnapi futamnak, de végül nem tudták megakadályozni, hogy Sergio Perez megszerezze a győzelmet. Inaki Rueda ennek ellenére továbbra is pozitívan tekint a következő hónapokra.



A csapat kiválóan kezdte a szezont, de most úgy tűnik, hogy lemaradt a Red Bulltól. Bár a Ferrari Monacóban a szabadedzéseken és a kvalifikáción bebizonyította, hogy egy körön keresztül sokkal gyorsabb a konkurenciánál, a Red Bull Racing ismét erősebb volt a versenyen, mely a szervezettségnek is köszönhető.

Rueda számára azonban ez még nem ok a kétségbeesésre. Az olasz alakulat versenystratégiáért felelős vezetője a Ferrari elemzésében úgy fogalmazott, hogy szerinte először is fontos, hogy kiderítsék, hol romlottak el a dolgok, és ebből tanuljanak a szezon hátralévő részére, hogy a Red Bull-lal folytatott bajnoki küzdelemnek jó folytatást tudjanak adni.



„Keserédes szájízzel távozunk. Voltak nagyon jó dolgok, voltak olyanok, amikre nem vagyunk annyira büszkék" - nyilatkozta Rueda, aki továbbra is bizakodó az idei szezonnal kapcsolatban. „Biztosra vesszük, hogy erősebben térünk vissza ebből a tapasztalatból” – tette hozzá.