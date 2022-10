A Ferrari juniorja megtiszteltetésnek tartja az amerikai lehetőséget

Az idei Forma-1-es szabályok értelmében minden csapatnak legalább két versenyhétvége első szabadedzésein lehetőséget kell biztosítani egy-egy olyan pilótának, akik még nem vettek részt háromnál több futamon a száguldó cirkuszban.

Az austini FP1-ben Robert Svarcman helyettesíti majd Charles Leclerc-t, az orosz versenyző pedig nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy lehetőséget kap az istállótól.

„Ez az év másképp alakult számomra, mert nem úgy terveztem, hogy egyetlen bajnokságban sem veszek részt. Ehelyett teljes munkaidőben a Scuderiának dolgoztam, rengeteg időt töltöttem a szimulátorban és boldog vagyok, hogy kivehettem a részem az idei csapatmunkából“ - nyilatkozta Svarcman.

„Sokat tanultam az idén szerzett tapasztalataimból, amelyek segítenek teljesebb versenyzővé válni. Nagy megtiszteltetés a Ferrarival hivatalos szabadedzésen debütálni, és az, hogy ennyi év után én lehetek az első pilóta, akinek megadatik ez a lehetőség, igazán különlegessé teszi a pénteki napot“ - fogalmazott a versenyző.

„Természetesen nagyon izgatott vagyok, egyúttal nagyon várom is, hogy először vezethessem ezt az autót és lássam, hogy a szimulátorban végzett munka mennyire áll közel a valósághoz“ - magyarázta az orosz.

Svarcman a múltban már többször is tesztelt a Ferrarival, főként Fioranóban, pénteken ülhet először "éles" körülmények között a volán mögé a Circuit of the Americas pályán. A korábbi Forma-2 győztes azonban alaposan felkészült.

„A COTA nagyon érdekes és elég nagy kihívást jelent. Soha nem vezettem még itt, ez lesz az első alkalom. Elsősorban szimulátoron készültem rá és már nagyon várom, hogy végre igazából is vezethessek rajta“ - tette hozzá Svarcman.

Laurent Mekies, a Ferrari sportigazgatója korábban elmondta, az orosz Austinban vezetheti először az F1-75-öt, de vélhetően a szezonzáró Abu Dhabi Nagydíj első szabadedzésén is megkapja a lehetőséget.

Mivel az Amerikai Nagydíj első szabadedzésén több "új arc" is szerepet kaphat, külön cikkben szedtük össze, kik ülhetnek volán mögé a texasi FP1-ben.

