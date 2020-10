A Ferrari is sürgeti az új motorszabályokról szóló tárgyalások megkezdését

A Forma-1 továbbra is érzi annak a Honda sorozatból való kivonulásáról szóló bejelentésének az utórezgéseit, aminek köszönhetően a Red Bullnak és az AlphaTaurinak is új erőforrások után kell néznie 2022-től.

A Forma-1 új motorjairól szóló szabályoknak 2026-tól kellene érvénybe lépniük, ám Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke szerint a Honda távozása rávilágított arra, hogy az ezekről szóló tárgyalásokat előre kell hozni és olyan intézkedéseket hozni gyorsan, amelyek amúgy csak később lennének bevezetve.

„Csapatként és motorszállítóként is jelen vagyunk.” – mondta Binotto, akinek csapata nem csak magukat, de az Alfa Romeót és a Haast is ellátja – „Mindig is így volt történelmünk során és ez fontos is nekünk.”

„Mivel tudunk javítani a helyzeten? A mai motorok nagyon drágák. Nagyon költséges őket fejleszteni. Pár év alatt ez hatalmasat ugrott. Valahogy kordában kell a költségeket tartani. Most módosítottunk szabályt, a motorfejlesztés nagy részét befagyasztottuk, korlátoztuk a tesztpados meneteket, ami egy lépés a jó irányba, de nem elégséges.”

„2026-ban lesz lehetőségünk arra, hogy teljesen újraírjuk a szabályzatot, ekkor pedig nem csak a technikai dolgokban kell döntenünk, hanem abban is, milyen technológiát szeretnénk a Forma-1 jövőjeként látni.”

A McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl is elmondta, hogy a sorozatnak választani kell aközött, hogy fenntartják-e a jelenlegi csúcstechnológiára törekvést, amivel elijeszthetik a potenciális új érkezőket, vagy egy egyszerűbb erőforrással operál, ami vonzhatja a Cosworthhöz és az Ilmorhoz hasonló beszállítókat.

Binotto a hat évvel ezelőtt bevezetett, jelenleg is használt 1,6-literes V6-os turbóhibridekről szóló tárgyalásokra utalva elmondta: „Amikor a 2014-es szabályzatról döntöttünk, akkor a hibrid formátumra összpontosítottunk, arra, hogy a Forma-1 továbbra is az innováció platformja legyen.”

„Megfeledkeztünk azonban a költségekről, amik az utóbbi években nagyon elszálltak. Fontos ezért, hogy az erről szóló párbeszéd felgyorsuljon, hogy tudjuk, a következő formátum és a technológiája mibe kerül, mert ez lesz az, ami a motorszállítókat vonzza. Nincs sok időnk erre.”

