A Ferrari is aláírná az új Concorde Egyezményt

Az Forma-1 többségi tulajdonát jelenleg birtokló Liberty Media mindent megtesz annak érdekében, hogy a legújabb a Concorde Egyezményt az idei év végéig minden csapat aláírja. Történtek ezen a téren előrelépések, és több csapat jelezte, hogy kifejezetten elégedettek azzal, amit ajánlanak.

Elsőként a McLaren jelezte, hogy nagyon tetszik a csapatnak az új egyezmény, még a Magyar Nagydíj hétvégéje előtt fogalmaztak úgy, hogy akár azonnal is aláírnák a friss megállapodást. Ez azt jelentené, hogy a félelmek szerteoszlanak, ugyanis a McLaren meglehetősen bizonytalan financiális helyzete miatt felmerültek aggodalmak, hogy esetleg kiszállnak ez miatt.

Ha aláírják a megállapodást azonban, akkor ezzel mintegy kifejezik, hogy hosszútávra tervezik elkötelezni magukat a motorsport királykategóriája iránt. A McLaren után a második csapat is jelezte, hogy örömmel és akár azonnal aláírnák az egyezményt, méghozzá nem más, mint a Ferrari.

Mattia Binotto, a maranellóiak főnöke úgy fogalmazott, hogy a Ferrari készen áll az aláírásra, és amint lehetőség nyílik rá, már szignózzák is. „Nagyon fontos a jövő és a tisztaság szempontjából, hogy tudjuk merre állunk. Szerintem ez a kiscsapatoknak is nagyon fontos, mert egy nagyobb csomag része”, fogalmazott a Binotto.

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Ha a jövőbe tekintünk, talán a tisztaság a legfontosabb. Az is nagy elégedettséggel tölt el minket, hogy már látjuk, az F1 megértette a Ferrari fontosságát és szerepét a sportban. Számunkra ez volt a kulcs, és nagyon örülünk, hogy ez sikerült is”, fejtegette a csapatfőnök.

Binotto szerint a Ferrari tekintetében nincsen kivetnivaló a legújabb egyezményben, viszont vannak egyes csapatok, akik még mindig nem maximálisan elégedettek. A Ferrari-főnök nem nevezte meg konkrétan kikről van szó, mint ahogyan azt sem, rajtuk kívül még kik hasonlóan lelkesek az egyezmény kapcsán, csak ennyit jegyzett meg, hogy nincsenek egyedül ezzel.

A legújabb tervek értelmében a Forma-1 legnagyobb csapatai – mint a Mercedes, a Red Bull vagy éppen a Ferrari – jelentős bevételkiesést fognak elszenvedni a kereskedelmi jogokból származó pénzek csökkenése miatt, mindezt annak érdekében, hogy ezzel is közelítsék egymáshoz a csapatokat.

Ennek ellenére még a kisebb csapatok közül is akad olyan, akinek nem felel meg maximálisan az egyezmény, ahogyan arra Otmar Szafnauer, a Racing Point csapatfőnöke is utalt: „Látszik, hogy nagyon sokat dolgoztak vele, és szerintem nem is állunk messze attól, hogy megszülessen a véglegese megállapodás”.

„Ugyanakkor azt gondolom, hogy még mindig vannak egyes témák, és részletek, amikben még nincsen meg az egyöntetű konszenzus, ebből kifolyólag még szükség lesz tárgyalásokra. Úgy vélem, ezekre a közeljövőben sor is fog kerülni”, fejtette ki Szafnauer.

