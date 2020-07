„A Ferrari idén labdába sem rúg Monzában!”

Csalódást keltő osztrák kalandon van túl a patinás olasz márka, ahol egyáltalán nem tudták megtalálni a tempót. Mind az Osztrák, mind a Stájer Nagydíjon az egyik autó kihullott a Q2-ben, amire nagyon rég volt példa, hogy ez két egymást követő versenyen is előforduljon.

A versenyek sem alakultak sokkal jobban, habár Leclerc egy rafinált versenyzéssel összehozta a második helyet az Osztrák Nagydíjon, Sebastian Vettel nagyon peches versenyt teljesített, mely során egyszer megforgott és mindösszesen a 10. helyen ért célba.

A Stájer futamon jött viszont az igazi blama, mindössze három kanyarig tartott a második Red Bull Ringi verseny a maranellóiaknak, ugyanis Charles Leclerc hibája mindkettőjük versenyének a végét jelentette. A drámai hangulat némileg enyhült a tegnapi esős hungaroringi második tréningen, ugyanis Vettel a legjobb kört futotta.

Robert Doornbos korábbi Forma-1-es pilóta azonban nem érzi úgy, hogy ettől függetlenül lenne bármi esélye is a Ferrarinak, a Ziggo Sport ’Formula 1 Café’ című műsorában fejtette ki, szerinte mi az igazi probléma az idei szezonnal.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Ez nem méltó a Ferrarihoz. Már az is kínos lenne, ha az első két helyről ütnék ki egymást, de így még kínosabb, hogy a középmezőnyből. Egy drámaian rossz kvalifikációból sikerült egy olyan versenyt összehozni, amit be sem fejeztek. És még csak nem is ez a legnagyobb gond”, véli Doornbos.

„Rá kell nézni a végsebességekre, főként Monza miatt, ahol hagyományosan mindig jól akarnak teljesíteni. Az elmúlt hétvégén azonban csak a 18. helyen voltak a végsebességek tekintetében, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy az autó ellenállása”.

A korábban Red Bullnál és Minardinál is megforduló holland pilóta szerint pont ebből kifolyólag arra lehet következtetni, hogy a Ferrari idén „labdába sem fog rúgni” az ikonikus olasz pályán. A Magyar Nagydíj eddig része során nem tűnik másnak a tendencia, a kanyarokban mindenkivel párban van a Ferrari, viszont az egyenesekben lemaradásban vannak.

Ahogyan már erre maga a Ferrari is utalt, ez főként az idén félresikerült motoruknak köszönhető, ami nagy csalódást okozott számukra eddig. Doornbos ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy „nagyon kíváncsi” lenne, mi okozta ezt a nagy hátrányt hirtelen.

Ajánlott videó: