A Ferrari még mindig nem elégedett a leszorítóerővel, de egyre jobb a helyzetük

A Ferrari a hockenheimi hétvége első két napján versenyképesnek tűnt, de ezt az időmérőn nem sikerült bizonyítani. Az olasz istálló mindkét versenyzője pórul járt, Vettel egyenesen utolsó lett a kvalifikáción. Ennek ellenére a versenyen a német kiválóan használta ki a körülményeket, és végül második lett, de csapattársa pont nélkül zárt.

A Magyar Nagydíjra készülve Binotto így értékelte az egy héttel ezelőtti eseményeket: "Csalódás volt az első érzés, tudtuk, hogy jó autónk van Hockenheimben, pénteken, szombaton és a versenyen is gyorsak voltunk, de nem sikerült a pole-t összehozni, pedig képesnek tartottuk rá az autót. És persze nem mindegy, hogy az első vagy az utolsó sorból indulsz. Ez egy kihagyott lehetőség volt, szóval csalódás volt, inkább üres volt a pohár" - mondta Binotto.

"Ugyanakkor pozitív visszajelzés, hogy az autó továbbra is gyors minden pályán, mindegy a körülmény, hogy pénteken meleg van, aztán vasárnap meg hűvösebb, vagy akár esik is. Aztán pozitív volt a stratégia, ahogy azt véghez vittük, a kerékcserék, és ahogy a csalódást keltő szombat után vasárnap dolgozott a csapat. És a futam Sebnek remekül ment, nem is kétség. Mind nagyon örültünk neki. Nagyon fontos volt a számára, hogy egy olyan fontos versenyen, mint a német, jól teljesítsen hazai szurkolók előtt, de összességében csalódás volt a hétvége" - mondta Binotto.

A Ferrari csapatfőnöke a leszorítóerő problémájáról is mondott néhány szót, miután ezen a területen a Mercedes és a Red Bull is versenyképesebb. A svájci szakember szerint azonban az SF90 sokat fejlődött az elmúlt időszakban a fejlesztésekkel, és amiatt is, hogy egyszerűen megértették a különböző beállítások használatát, amivel hatékonyabbá váltak.

„A leszorítóerőt tekintve még mindig fejlődnünk kell, de az autó javult. Természetesen megtanultuk, hogyan kell használni az ehhez szükséges beállításokat, de közben az újabb fejlesztésekkel nagyobb leszorítóerőt értünk el. Még azonban hosszú út áll előttünk, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi történik ezen a hétvégén.”

„Ez egy olyan pálya, ahol fontos a leszorítóerő, és azt várom, hogy a versenytársaink erősebbek és erősebbek lesznek, de úgy gondolom, elkezdhetünk kihívást jelenteni számukra. Magyarország fontos számunkra, hogy megértsük, hol vagyunk. Amikor csak tudunk, megpróbálunk előrébb lépni és fejlesztéseket hozni magunkkal. Ezek kis lépések a helyes irányba terelnek bennünket, és remélhetőleg ez további lendületet ad számunkra.”

