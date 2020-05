A Ferrari Forma-1-es statisztikái és rekordjai

A legtöbb Forma-1-es rajt: 991

Alberto Ascari, Ferrari 125 at the Monaco GP, Ferrari’s first F1 race. Photo by: Motorsport Images

Valószínűleg a legtöbb Forma-1-es szurkolónak nyilvánvaló, hogy a Ferrari rendelkezik a legtöbb Forma-1-es rajttal. Bár az igaz, hogy a Ferrari a bajnokság 1950 óta íródó történelmének összes szezonjában részt vett, az első versenyt mégis kihagyta a vörös istálló – állítólag a nevezési díj miatti viták következtében.

De a Ferrari nem csak egy futamot hagyott ki az F1-ben: különböző körülmények miatt több versenytől is távol maradtak: ezek közé tartozott az olaszországi sztrájk, vagy az Indy 500, amelyet nem Forma-1-es autóknak szerveztek.

A legtöbb Forma-1-es győzelem: 238

Ferrari’s last win: Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, and Sebastian Vettel, Ferrari, 1st position, with a flag on the podium at the Singapore GP. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ebben a tekintetben még nagyon sokáig a Ferrari fog az örökranglisták első helyén állni. A 238 győzelmükkel 56-tal előzik meg a második helyen álló McLarent (182 győzelem).

A jelenleg domináló Mercedes pedig nagyon messze áll jelenleg ettől a rekordtól: pillanatnyilag 102 nagydíjgyőzelemnél tartanak az Ezüst Nyilak, ezzel az örökranglista negyedik helyén állnak. Jose Froilan Gonzalez az 1951-es Brit Nagydíjon szerezte meg a Ferrari első győzelmét, utoljára pedig Sebastian Vettel tudott győzni a Ferrarival a tavalyi Szingapúri Nagydíjon.

A legtöbb pole-pozíció: 228

Jose Froilan Gonzalez in the 1951 British Grand Prix, the man who scored Ferrari’s first pole position. Photo by: Ferrari Media Center

Pole-pozíciók számában is még valószínűleg legalább öt évig a Ferrari fog az első helyen állni az örökrangsorban. A Ferrari 228 pole-nál jár, ami 73-mal több, mint amennyi a második helyen álló McLarennek van (155 pole).

A Ferrari első pole-ját Jose Froilan Gonzalez szerezte az 1951-es Brit Nagydíjon, utoljára pedig Charles Leclerc rajtolhatott az első rajtkockából a Ferrarival – a monacói azután indulhatott a pole-ból, hogy Max Verstappent megbüntették, miután nem lassított a sárga zászló ellenére.

A legtöbb leggyorsabb kör: 254

Ferrari last fastest lap: Charles Leclerc in the 2019 USA GP. Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Hasonló a történet a leggyorsabb körök tekintetében is. A Ferrari 254-gyel az első helyen áll, amit legalább 5 éven keresztül meg is tudnak majd őrizni – még akkor is, ha a maranellóiak eggyel sem gyarapítják a leggyorsabb köreik számát, míg a McLaren minden futamon megszerzi a leggyorsabb kört.

Először Piero Taruffi futott leggyorsabb kört a Ferrarival az 1952-es Svájci Nagydíjon. Az eddigi utolsó leggyorsabb kört pedig Leclerc futotta meg a Ferrari csapatának az SF90-nel a tavalyi Amerikai Nagydíjon.

A legtöbb konstruktőri bajnoki cím: 16

Massa didn’t win the WDC in Brazil but Ferrari’s 2008 constructors title is until this day the last championship it won. Photo by: Sutton Images

Egy ideig még ez a rekord is a Ferrarinál fog maradni. Ugyanis a 16 konstruktőri címükkel jelentős előnnyel rendelkeznek a Williams (9) és a McLaren (8) előtt. A regnáló világbajnok Mercedes hat konstruktőri címnél tart, mert 1958 előtt nem osztottak konstruktőri címet. A Ferrari az első konstruktőri világbajnoki címét 1961-ben szerezte, a máig utolsót pedig 2008-ban.

A legtöbb dobogós helyezés: 770

Charles Leclerc, Ferrari SF90, 3rd position, performs a donut on the grid in celebration, at the end of the 2019 Abu Dhabi GP. Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

A dobogós helyezések tekintetében óriási az űr a Ferrari és a többi csapat között. A vörös istálló 284-gyel többször került dobogóra, mint a második helyezett McLaren (486). Inkább nem is számoljuk ki, hogy mennyi idő alatt érhetné utol a McLaren a Ferrarit…

A Ferrari az 1950-es Monacói Nagydíjon végzett először a dobogón, ami a csapat első F1-es versenye is volt egyúttal – ez Alberto Ascarinak sikerült a Ferrari 125-tel. Utoljára pedig a csapat legutóbbi F1-es versenyén végzett dobogón a Ferrari: Charles Leclerc Abu Dhabiban végzett a top-3-ban a 2019-es szezon zárófutamán.

A legtöbb mesterhármas és Grand Slam

Ferrari’s last Grand Slam: Fernando Alonso celebrates victory at the Marina Bay Circuit, Singapore Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Két másik statisztikában vezet még a Ferrari: a mesterhármasok (győzelem, pole és leggyorsabb kör) és a Grand Slamek kategóriájában (mesterhármas + minden körben az élen állt a versenyen).

A Ferrari 87-szer szerzett mesterhármast és 40-szer Grand Slamet, viszont utóbbi kategóriában az első négy helyezett között mindössze 10 Grand Slam van. A második a McLaren (33), a harmadik a Williams (32), a negyedik a Mercedes (30).

A Ferrari utoljára a 2010-es Szingapúri Nagydíjon szerzett Grand Slamet, amikor Fernando Alonso a pole-ból rajtolva nyert, megfutotta a leggyorsabb kört, és az egész versenyen ő állt az élen.

Statisztika Nagydíjrészvételek 991 Győzelmek 238 Pole-pozíciók 228 Leggyorsabb körök 254 Mesterhármasok 87 Grand Slamek 40 Dobogóval zárt versenyek 582 Összes dobogós helyezés 770 Első soros rajt 400 Összes első soros helyezés 519 Megtett versenykör 112384 Megtett versenykilométer 576655 Vezetett verseny 462 Élen töltött kör 15122 Élen töltött kilométer 78462 Pontok száma 8257.5 Pontok (versenyzők) 9159.27 Konstruktőri VB-címek 16

Források:

Forix.com

Motorsportstats.com

