A Ferrari felismerte az esport jelentőségét

A forma-1-es esport bajnokság 2019-ben jutott el oda, hogy már az összes istálló képviseltette magát egy gárdával, így a Ferrari is csatlakozott végül a sorozathoz. Ráadásul az olaszok azonnal az első szezonban egyéni bajnoki címet ünnepelhettek David Tonizza révén.

A Ferrari is felismerte az esportban rejlő lehetőséget, amely nem pusztán abban merül ki, hogy a szimulátor révén gyakorolni lehet, hanem abban is, hogy általa a fiatalabb generációk egy másik úton is megközelíthetőek.

Ráadásul maga a sportág is nyit az esport felé, amelynek egyre nagyobb szerepet szánnak például az új szabályok kipróbálásában, erről Ross Brawn beszélt korábban. A Ferrari csapatfőnöke megerősítette, hogy az olaszok is felismerték az esport jelentőségét, és ennek megfelelően állnak a témához.

"Ez volt az első év, amikor részt vettünk a bajnokságban. El kell ismerjük, hogy ez egy nagyon fontos tényező a fiatalabb korosztályok számára. Elég szerencsések voltunk az első szezonban azzal, hogy rögtön megnyertük a címet, de szerintem egy erre alkalmas versenyzőnk volt" - mondta Binotto.

"Nagyon elégedettek vagyunk ezzel az eredménnyel, miközben értjük a játék fontosságát. Ezért már az esport is fontos része a Ferrari akadémiájának" - tette hozzá az olaszok első embere.

"Vagyis most már nem különálló részleg az esport a Ferrarin belül, hanem szerves része a fiatalokat foglalkoztató programnak" - jelentette ki Binotto, ezzel is hangsúlyozva, hogy a Ferrari hozzáállása a témához az elmúlt időszakban gyökeresen változott meg.

A forma-1-es esport bajnokság 2019-es idényében Tonizza lett az egyéni legjobb, de a Red Bull nyerte a csapatbajnokságot, míg a sorozat magyar résztvevője, Bereznay Dániel a harmadik lett az Alfa Romeo színeiben.

