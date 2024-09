A Ferrari felfedte, mi lehetett az oka a rosszul sikerült fejlesztéseiknek

Az olasz istálló erősen kezdte az idényt, Monacóban pedig Charles Leclerc révén a második futamgyőzelmüket aratták 2024-ben. Az azt követő időszakban viszont lejtmenetbe kerültek, és a spanyolországi fejlesztési csomag sokat rontott a helyzetükön, hiszen visszatért a pattogás problémája.

Ahogy azt idén sok csapatnál láthattuk, a Ferrari is irányt tévesztett, ezért idő kellett nekik, mire rendezni tudták soraikat. Hogy kimásztak-e a gödörből, azt még mindig nem lehet egyértelműen megmondani, hiába lett övék a legutóbbi futamgyőzelem Monzában, és erről a pilóták és a csapatvezetés is beszélt.

Clear a nehézségeik kapcsán pedig elmondta, hogy a fő gondot a megfelelő korreláció jelentette az alkatrészek modellezése és azok valós viselkedése között. „Nagyon nehéz ezeket a dolgokat modellezni, mert sok minden csak akkor jön elő, amikor felrakod a valódi autóra. Szóval minél többet használsz valamit, minél több pályaidőd van, annál jobb lesz a korreláció.”

„Mostanra sikerült elérni, hogy a korreláció terén jobbak legyünk, de annak persze nem örülünk, hogy bizonyos fejlesztéseket hátráltatott a pattogás. A versenyzők szerint javult a leszorítóerő, de ettől még nagyon nehéz vezetni az autót, amikor beindul a pattogás.”

Clear emellett elmagyarázta, hogy a Scuderia rengeteg adatot és információt vizsgált át, melyek segítenek jobban előkészíteni a modelleket és szimulációkat. A barcelonai fordulót követően a csapat azzal töltötte a következő hétvégéket, hogy kibogozza a fejlesztési csomagot, mert szerették volna pontosan meghatározni, mi az oka a pattogásnak.

A szakember most már bízik abban, hogy amikor hasonló pályák jönnek a szezon hátralévő részében, akkor a Ferrari már jobban fel tud készülni rájuk. „Ahogy mondtam, hiszem, hogy most már jobban le tudjuk modellezni a jelenséget, már csak azért is, mert több adatunk van és finomhangoltuk a modelleket.”

„A folytatásban tehát arra számítunk, hogy a pattogás egyre kevésbé jelent majd problémát. Az idény végefelé lesznek még magas leszorítóerős pályák, ahol korábban felütötte a fejét a pattogás, de most úgy hisszük, jobb munkát tudunk majd végezni.”

A csapat pilótája, Carlos Sainz eközben elismerte, hatással volt a teljesítményére a Ferraritól való év végi távozása.