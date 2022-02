A Ferrari F1-75 már Fioranóban köröz - videó

A Ferrari tegnap leplezte le 2022-es autóját, mellyel szeretnének ismét bajnoki babérokra törni. Az olasz istálló egy kiábrándító 2020-as szezon után tavaly már a feltámadás jeleit mutatta, azonban az igazi áttőrést az idei szezontól várják, amikor az új szabályoknak köszönhetően mindenki a nulláról indul.

A Ferrari tegnap leleplezte az új autót, mely több forradalmi megoldást is hozott. Az egyedi orrkúp egyből szemet szúrt a rajongóknak, melyről itt részletesebben is olvashatunk. Az autó fényezése is megváltozott, ugyanis nagy hangsúlyt kapott a fekete szín, ezzel tiszteletet állítva múlt előtt.

A bemutatón a két pilóta elmondta várakozásait és véleményeit az új gépről. Sainz szerint az új Ferrari sokkal aggresszívabbnak tűnik, míg Leclec hozzátette, hogy azért reméli azt is, hogy gyors is lesz, nem csak szép.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotó készítője: Davide Cavazza

A bemutató futam miatt a fioranói pályát átrendezték, ugyanis az eredeti pályakonfigurációt nem használhatják a 15 km-es bemutatón a szabályok szerint.

„Ilyen bemutatóra nem kerülhet sor a Forma–1-es autók számára jelenleg engedélyezett pályakonfigurációkon, és nem lehet hosszabb 15 km-nél, és csak olyan abroncsokat lehet használni, amelyeket a kijelölt beszállító kifejezetten erre a célra gyártott" - olvasható a sportszabályzat 8.1.3. cikkében.

A Ferrari pilótáinak tetszik az új, agresszív kinézet