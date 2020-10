A Ferrari és az Renault már teljesítette a 2022-es frontális töréstesztet!

A Ferrari előtt nem kisebb feladat van most, mint fejleszteni a 2020-as, eddig csodával határos módon két dobogós helyezést is szerző SF1000-et, és persze ennek a továbbfejlesztett, 2021-es változatát, továbbá, ha ez még nem lenne elég, akkor teljesen új motort kell készíteniük a komoly lóerőhátrányokkal küzdő 065/2 helyére, illetve a 2022-es szabályváltozásokra is készülniük kell.

A koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt az F1 egy évvel, 2022-re halasztotta a radikálisan új, ground-effecten alapuló autókat, így jövőre is hasonló autókat láthatunk majd körözni, nagyjából előrevetíthető Mercedes dominanciával.

Az FIA szintén költségcsökkentési okokra hivatkozva megtiltotta a 2022-es autók szélcsatornás fejlesztését 2021 január 1.-ig, hogy a nagycsapatok idén ne használhassák ki a jóval nagyobb forrásaikat, míg jövőre már rájuk is vonatkoznia fog a 145 millió dolláros költségsapka.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, makes a pit stop Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

Ugyanakkor az FIA csak az aerodinamikai fejlesztéseket korlátozta, a 2022-es autók strukturális elemein továbbra is dolgozhatnak a csapatok. A Motorsport.com olasz kiadásának újságírója, Franco Nugnes maranellói forrásokra hivatkozva elárulta, hogy a Ferrari már teljesítette is az új autójával a frontális töréstesztet.

A 2021-től vezetésre kerülő költségsapka pont a korábban említett négyfrontos fejlesztés miatt kellemetlen a Ferrari számára, hiszen egyszerűen nem engedhetik majd meg, hogy átcsoportosítások nélkül ennyi embert foglalkoztassanak, ha csak természetesen nem azt az inhumánus megoldást választják, hogy óriási mértékben csökkentik a fizetéseket.

Az is kiderült, hogy a Ferrarin kívül még csak egyetlen másik csapat jár a fejlesztésnek ezen szakaszában, a jövő évtől Alpine nevet felvevő Renault.

