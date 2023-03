A Ferrari „előrelépése”: ennyivel voltak lassabbak Dzsiddában 2023-ban 2022-höz képest Azonos gumikon egy közel azonos hosszúságú etapon a Ferrari jelentősen lassabb volt a 2023-as Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíjon, mint egy évvel ezelőtt, miközben Max Verstappen úgy is gyorsabban fejezte be a futamot, hogy idén nem is nyert.